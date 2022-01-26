قضايا الدولة ناعية ياسر رزق: مصر فقدت قامة صحفية كبيرة

نعت قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين مصطفى فتحي ومستشاري الهيئة الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق الذي وافته المنية اليوم.

وأكدت الهيئة أن مصر فقدت قامة صحفية كبيرة وكان رحمة الله عليه غيوراً على بلده يزود عنها بقلمه كالمقاتل في ساحة القتال، مدافعا عنها ضد أعداء الوطن .

وأعربت الهيئة عن عميق الحزن والأسي برحيله وداعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.