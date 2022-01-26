احذر .. تناول الأطعمة السريعة يزيد الدهون بهذه المناطق

قالت إسراء فتحي أخصائى التغذية، ليس هناك كورس علاج للتخسيس موحد يفيد كافة أنواع مرضى السمنة خاصة الذين يعانون من مرض السمنة الموضعى.



وأضافت إسراء فتحي، خلال حوارها ببرنامج " طبيب البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن السمنة الموضعية تتواجد تحت خلايا الجلد بخلايا دهنية بعدد معين وتزيد فى الحجم مع الوقت نتيجة للعوامل الوراثية ، الأطعمة السريعة والتى تبدأ تتجمع تحت طبقات الجلد فى الأرداف ، البطن ، الذراعين.

وأضافت أن السمنة فى الذراعين ، الأرداف تعود للجينات الوراثية، أما السمنة فى البطن نتيجة لضعف عضلات البطن ، وقلة الحركة خاصة أن شد عضلات البطن فى الرياضة تمنع ترهلات الدهون والسمنة والحل يكون عن طريق تنظيم وجبات الأكل وتناول الخضروات والفواكه ، الرياضة ، المشى من 20 دقيقة يوميا .