إصدار هجين فقط .. تويوتا تعلن مواصفات سيكويا 2023.. صور

أعلنت تويوتا موتورز اليابانية، أن طراز سيكويا 2023 من فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الحجم الكامل والـ 3 صفوف من المقاعد ستتلقى معالجة جديدة و ستتشارك في المكونات الرئيسية مع شقيقتها شاحنة البيك أب تويوتا تندرا 2022.

وفقا لموقع "كار آند درايفر" المتخصص في السيارات، ستحصل تويوتا سيكويا 2023 على عدة ترقيات إضافية خاصة فيما يخص التقنيات التكنولوجية في المقصورة الداخلية، مع وجود شاشة معلومات وترفيه كبيرة الحجم، ومجموعة نقل حركة أكثر كفاءة وقوة ونظام تعليق خلفي بنوابض لولبية.

تويوتا

وستقدم تويوتا سيكويا موديل 2023 في إصدار الهايبرد فقط، ومثل تندرا سيتم بنائها على منصة TNGA-F الخاصة بشركة تويوتا، لكنها ستكون أقصر في الطول مقارنة بشاحنة البيك أب تندرا 2022. تدعم هذه المنصة المعيارية بناء طرازات "لاند كروزر" و "لكزس LX"

تويوتا

وتستخدم سيكويا الآن محورًا خلفيًا صلبًا بدلاً من نظام الإعداد المستقل مثل الجيل السابق وشيفروليه تاهو وفورد إكسبيديشن وجيب واجونير، مع نوابض هوائية خلفية ومخمدات تكيفية، ويحتوي طراز تويوتا سيكويا TRD Pro المخصص للطرق الوعرة على مخمدات من شركة "فوكس" Fox مقاس 2.5 بوصة وإطارات Falken Wildpeak مقاس 33 بوصة لجميع التضاريس.

تويوتا

وبالنسبة لمجموعة نقل الحركة ستأتي بمكونات هجينة، ولن تكون متوفرة بنسخة بنزين فقط مثل تندرا، وسيكون المحرك كهربائي مقترن بمحرك سداسي الأسطوانات وشاحن تربو مزدوج وناقل حركة آلي من 10 سرعات، لينتج في نهاية المطاف قوة إجمالية 437 حصانًا و 583 رطلاً من عزم الدوران.

وسيتم طرح تويوتا سيكويا 2023 الصيف المقبل بفئات تجهيز SR5 و Limited و Platinum و TRD Pro و Capstone مع توفر أنظمة دفع ثنائية ورباعية. تتوفر حزمة TRD Sport في فئة SR5 الذي يضيف عجلات TRD سوداء ومخمدات Bilstein، كما سيتم طرح حزمة الطرق الوعرة TRD في فئة سيكويا SR5 و Limited ، وهذه الحزمة تضيف خاصية غلق القفل التفاضلي، ومخمدات Bilstein ، وعجلات TRD سوداء مقاس 18 بوصة، وأنماط القيادة على الطرق الوعرة Multi-Terrain Select ، وخاصية التحكم في الثبات على الطرق الوعرة.

