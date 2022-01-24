نظرة شاملة عن تويوتا افالون 2022 بالسوق العماني .. صور

يمتلك الصانع الياباني تويوتا اسطول ضخم من السيارات المتنوعة، ومنها النسخة افالون موديل 2022، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تقدم داخل السوق العماني عبر فئتين من التجهيزات، مع حزمة من عناصر الرفاهية، وبرامج دعم قائد المركبة، ومنظومة الحماية والأمان.

تويوتا افالون 2022

تسارع السيارة تويوتا افالون 2022

تنطلق السيارة تويوتا افالون 2022 من نقطة السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية قدرها 6.3 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 230 كيلومتر في الساعة.

تويوتا افالون 2022

محرك السيارة تويوتا افالون 2022

دعمت تويوتا افالون 2022 بمحرك سداسي الاسطوانات 6 سلندر، سعة 3500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 297 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 362 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء بتقنية الجر الامامي.

تويوتا افالون 2022

قياسات السيارة تويوتا افالون 2022

تأتي السيارة تويوتا افالون 2022 بنسبة طول كلي تقدر بـ 4.978 متر، وبعرض يبلغ 1.849 متر، و 1.435 متر للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تسع إلى 456 لتر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.870 متر، مدعومة بجنوط رياضية المظهر.

تويوتا افالون 2022

تجهيزات السيارة تويوتا افالون 2022

تحتوي السيارة تويوتا افالون 2022 على مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED LIGHT، مع نوافذ كهربائية التحكم، وشبك أمامي متعدد الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى منظومة عادم من الكروم، مع مكيف هواء اوتوماتيكي، ونظام صوتي وترفيهي، وبلوتوث، مع خاصية دخول السيارة بدون مفتاح.

تويوتا افالون 2022

كما تضم السيارة زر تفعيل وايقاف المحرك، ومقود حركة متعدد الوظائف، وشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة، وكمبيوتر رحلات، مع حساسات مطر، ونظام البدء عن بعد، وفرامل يد كهربائية، ومدخل AUX و USB، وقفل مركزي للابواب، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، والمكابح عالية الاداء، ومحدد سرعة.

أسعار السيارة تويوتا افالون 2022 في السوق العماني

الفئة الأولى تويوتا افالون 2022 بسعر 13.600 ريال.

الفئة الثانية تويوتا افالون 2022 بسعر 15.760 ريال.