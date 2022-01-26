جبال من الملابس.. تشيلي تدفع ثمنا باهظا لـ"الموضة السريعة" وكارثة بيئية تقترب

تدفع العديد من دول أمريكا الجنوبية، ثمنا باهظا بسبب الموضة و"الأزياء السريعة" للملابس، وناشدت وزراء البيئة في تشيلي، دول الغرب إيقاف عمليات إرسال 39000 طن من الملابس غير المباعة والتي يتم إلقاؤها بشكل غير قانوني في صحراء أتاكاما.

ودعا مسؤولو البيئة في تشيلي، المملكة المتحدة إلى "تحمل المسؤولية" ووقف إلقاء آلاف الأطنان من الملابس من أوروبا والولايات المتحدة بشكل غير قانوني في صحراء أتاكاما.

39000 طن من الملابس غير المباعة التي يتم إلقاؤها بشكل غير قانوني في صحراء أتاكاما

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت ميسا روجاس، وزيرة البيئة في تشيلي، إن صناعة "الأزياء السريعة" التي يغذيها الطلب الغربي على الملابس الرخيصة تؤدي في النهاية إلى حرق جبال ضخمة من الملابس غير المباعة في صحاري أمريكا الجنوبية.

وفي حديثها إلى هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، حذرت روجاس، من أن لهذه الممارسة "عواقب بيئية على الكوكب بأسره" ودعت بريطانيا إلى وضع حد نهائي لهذه الممارسات.

39000 طن من الملابس غير المباعة التي يتم إلقاؤها بشكل غير قانوني في صحراء أتاكاما

وفي العقود الأخيرة، شجع الطلب المتزايد في دول الغرب علي الملابس الرخيصة، التي تستخدم لمرة واحدة الشركات المصنعة للسلع الرخيصة في الصين وبنجلادش للإفراط في الإنتاج.

يتم تصدير العناصر من المصانع في آسيا إلى الأسواق في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، بما في ذلك المملكة المتحدة، حيث يتم بيعها بأسعار منخفضة للغاية.

لكن سلع "الأزياء السريعة" غير المباعة يتم شراؤها بعد ذلك من قبل تجار المنسوجات في دول مثل تشيلي وأوغندا، والذين يحاولون بعد ذلك المتاجرة بها في الأسواق المحلية أو تهريبها عبر الحدود.

يصل حوالي 60 ألف طن من الملابس كل عام إلى ميناء إكيكي بشمال تشيلي في منطقة ألتو هوسبيسيو الحرة، حيث يتم شراؤها من قبل تجار الملابس أو يتم تهريبها إلى أماكن أخرى.

39000 طن من الملابس غير المباعة التي يتم إلقاؤها بشكل غير قانوني في صحراء أتاكاما

ولكن ما لا يقل عن 39000 طن من الملابس غير المباعة، ينتهي بها المطاف في مكبات القمامة في الصحراء.

ومع عدم وجود وسائل قانونية للتخلص منها، يتم حرق أكوام المنسوجات الهائلة التي تفسد المناظر الطبيعية، وتطلق أبخرة سامة وتلوث الأرض.

وتشمل الأمثلة على ماركات "الأزياء السريعة" Boohoo، التي تمتلك مجموعة من العلامات التجارية بما في ذلك Pretty Little Thing و Oasis و Warehouse.

وقال متحدث باسم مجموعة Boohoo: "نموذج الاختبار والتكرار لدينا يعني أنه يمكننا التنبؤ بدقة بطلب العملاء على ملابسنا من تجار التجزئة التقليديين الذين ينتجون مجموعات الموسم. ونتيجة لذلك، يمكننا تقليل كمية المخزون غير المباع بشكل كبير. نحن جزء من Textiles 2030 ونعمل مع عدد من المنظمات لمعالجة مشكلة نفايات النسيج، بما في ذلك دمج المجموعات من موردينا ، ونعمل على تحسين إمكانية تتبع منتجاتنا".

وفي مناشدة لبريطانيا، قالت روجاس لبي بي سي: "ليس من السهل التوفيق بين العديد من المصالح مثل حظر إلقاء الملابس المستعملة. هذا غير ممكن".

39000 طن من الملابس غير المباعة التي يتم إلقاؤها بشكل غير قانوني في صحراء أتاكاما

وأضافت: "يتعين على رجال الأعمال أن يلعبوا دورهم وأن يتوقفوا عن استيراد القمامة، ولكن يتعين على الدول المتقدمة أيضًا أن تتحمل المسؤولية. ما يحدث هنا في تشيلي له عواقب بيئية على الكوكب بأسره ".

قال متحدث باسم Defra: "نريد أن نرى صناعة أزياء أكثر ازدهارًا واستدامة بينما نعود بشكل أفضل من الوباء".

وأضاف: "تقوم الصناعة بإدخال تحسينات لتقليل تأثيرها على البيئة، لكننا نعلم أن هناك المزيد الذي يتعين القيام به. هذا هو السبب في أننا نتخذ خطوات للتعامل مع الموضة السريعة حتى نتمكن من تقليل نفايات المنسوجات وتحسين إعادة استخدام ملابسنا وإعادة تدويرها".

وتابع: "سيساعدنا نظامنا الجديد لتتبع النفايات الإلكترونية على معالجة الصادرات غير القانونية للنفايات بجميع أنواعها".

وتغري العلامات التجارية الكبيرة "الموضة السريعة" المستهلكين من خلال تقديم ملابس رخيصة ومجموعات جديدة، حيث تستجيب الصناعة لأذواق المستهلكين المتغيرة بأسرع ما يمكن.

يرتبط ظهور "الموضة السريعة" بوسائل التواصل الاجتماعي ونمو ثقافة المؤثرين، عندما ينشر أحد المشاهير صورة يرتدي زيًا جديدًا يحبه متابعوه، فإن العلامات التجارية "للموضة السريعة" تسرع لتكون أول من يقدمها.

39000 طن من الملابس غير المباعة التي يتم إلقاؤها بشكل غير قانوني في صحراء أتاكاما

تتهم العلامات التجارية "للموضة السريعة" عمومًا بخفض تكاليفها قدر الإمكان من أجل تقديم الملابس بأسعار رخيصة.

وإحدى الطرق التي يُقال أنها يمكن القيام بها هي إلغاء أجور عمال الملابس في سلسلة التوريد.

كما أدت أيضًا إلى قيام العديد من شركات الأزياء السريعة في المملكة المتحدة بإعادة إنتاج الملابس في بريطانيا، حيث كانت جميع ماركات الملابس تقريبًا تأتي من دول أقل تقدمًا مثل بنجلاديش أو فيتنام.

في السنوات الأخيرة، أصبحت ليستر مركزًا لإنتاج الملابس.

على سبيل المثال، وجد تقرير ليفيت، الذي استكشف سلسلة توريد بوهو في ليستر، أن "الادعاءات المتعلقة بظروف العمل غير المقبولة والأجور المتدنية للعمال ليست مبررة فقط ولكنها صحيحة إلى حد كبير".

تتطلب صناعة الأزياء السريعة كل عام 93 مليار متر مكعب من المياه - ما يكفي لتلبية احتياجات حوالي 5 ملايين شخص.

ويزعم أنصار حماية البيئة أن الصناعة مسؤولة عن حوالي 20 في المائة من تلوث المياه الصناعية نتيجة معالجة النسيج والصباغة.

كما توجد مشاكل في المواد والعائدات ، مثل إنتاج القطن - الذي يستخدم 6 في المائة من مبيدات الآفات في العالم و 16 في المائة من المبيدات الحشرية.

وتتسبب الصناعة أيضًا في كمية كبيرة من نفايات النسيج. تعد جبال "الموضة السريعة" في صحراء أتاكاما مثالاً على ذلك ، ولكن بشكل عام، تضاعفت كمية المنسوجات التي يتم إنتاجها عالميًا للفرد من 5.9 كجم إلى 13 كجم في الفترة 1975-2018.

وفي الوقت نفسه، يتم التخلص من العديد من الملابس التي تم شراؤها بعد ارتدائها بضع مرات فقط.

ويحذر نشطاء أيضًا من أن القطاع مسؤول عن 10 في المائة من إجمالي انبعاثات الكربون العالمية.

وفقًا لتقرير الأمم المتحدة لعام 2019 ، تضاعف إنتاج الملابس العالمي بين عامي 2000 و 2014، والصناعة مسؤولة عن 20 في المائة من إجمالي نفايات المياه على المستوى العالمي.

ويتطلب صنع زوج واحد من الجينز 7500 لتر من الماء.

39000 طن من الملابس غير المباعة التي يتم إلقاؤها بشكل غير قانوني في صحراء أتاكاما

وذكر نفس التقرير أن تصنيع الملابس والأحذية يساهم بنسبة 8 في المائة من غازات الاحتباس الحراري العالمية، وأنه "كل ثانية ، يتم دفن أو حرق كمية من المنسوجات تعادل شاحنة القمامة".

سواء تركت أكوام الملابس في العراء أو دفنت تحت الأرض، فإنها تلوث البيئة وتطلق الملوثات في الهواء أو قنوات المياه الجوفية.

وتصل الكثير من الملابس كل عام إلى تشيلي بحيث لا يأمل التجار في بيعها، ولا أحد على استعداد لدفع الرسوم والتعريفات المطلوبة لنقلها إلى مكان آخر.

قال أليكس كارينو، موظف الميناء السابق الذي عمل في منطقة الاستيراد: "هذه الملابس تصل من جميع أنحاء العالم. ما لا يباع إلى سانتياجو ولا يرسل إلى دول أخرى يبقى في المنطقة الحرة".

لكن ليس كل الملابس تذهب سدى، حيث يعتمد بعض أفقر الناس في هذه المنطقة التي يبلغ تعداد سكانها 300 ألف نسمة لإكساء أنفسهم وأسرهم، أو البحث في مقالب القمامة للعثور على أشياء يمكنهم بيعها في أحيائهم المحلية.