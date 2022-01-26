أمريكا تسلم روسيا الرد على مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية

وصل السفير الأمريكي لدى موسكو، جون ساليفان، اليوم الأربعاء، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية لتسليم رد واشنطن، على المقترحات الأمنية التي تقدمت بها موسكو.

وذكرت صحيفة "كوميرسانت" الروسية ووكالة "بلومبرج" الأمريكية أن ساليفان سلم الخارجية الروسية الرد الأمريكي الخطي على المقترحات الأمنية.

وأفادت وكالة "تاس" بأن سيارة ساليفان توقفت أمام مقر الوزارة في الساعة 19:30 من مساء اليوم.

ويأتي ذلك بعد أن ذكرت قناة "CNN" أن الولايات المتحدة تنوي تسليم روسيا الرد الأمريكي على مقترحاتها الأمنية الأربعاء.

وسبق أن تقدمت روسيا يوم 17 ديسمبر الماضي بمشروعي اتفاقين مع الولايات المتحدة والناتو حول ملف الضمانات الأمنية الذي أصبح في صلب سلسلة محادثات أجراها الجانبان خلال الأسابيع الأخيرة.

وتشمل هذه القضايا، حسب وزارة الدفاع الروسية، أولا "ضمانات لعدم توسع الناتو شرقا على حساب أوكرانيا وأي دول أخرى"، وثانيا "تحمل التزامات بعدم نشر الصواريخ الأمريكية الجديدة متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا، لأن نصب مثل هذه الأسلحة يمكن أن يؤدي إلى تدهور جذري للأوضاع الأمنية في القارة".

وترتكز المقترحات الروسية، حسب الوزارة، على "الحد من الأنشطة العسكرية في أوروبا واستبعاد زيادة ما يسمى بمجموعات قوات المرابطة الأمامية".

ويأتي ذلك على خلفية توتر متصاعد بين روسيا والغرب وسط ادعاءاته المتكررة حول استعداد الحكومة الروسية لشن عملية غزو محتملة لأوكرانيا.