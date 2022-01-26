ناقد رياضي: تعديل موعد مباراة منتخب مصر و المغرب .. تفاصيل جديدة

قال أحمد جمال الناقد الرياضي، إن المنتخب الوطنى فى لقاء اليوم أمام منتخب كوت ديفوار اختلف تمامًا عن المباريات الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن جميع الجماهير تعلم جيدًا اللاعب محمد صلاح، وجمهور الكاميرون كانوا يشجعون مصر و محمد صلاح.

وأشار إلى أن إصابة محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب بنسبة كبيرة شد فى الخلفية، وسيقوم بعمل أشعة غدًا، وبإذن الله سيلحق المباراة المقبلة.

ولفت إلى أنه تواصل مع مدرب حراس مرمى المنتخب عصام الحضري، و قال أنه بنسبة كبيرة سيكون الشناوي مشارك فى مباراة المغرب.

وأوضح أن اللجنة المنظمة للبطولة تقول حاليًا أن مباراة المنتخب الوطنى أمام المغرب سيتغير موعدها من الساعة السادسة لـ الساعة الخامسة، ولكن هذا الأمر لم يخرج بشكل نهائى و رسمى.