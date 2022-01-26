كيروش: كنا نستحق الفوز على كوت ديفوار في الوقت الأصلي

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أحقية المنتخب الوطني في الفوز على كوت ديفوار في الوقت الأصلي من مباراة ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2021.

وقال كيروش عقب نهاية اللقاء "كنا نستحق الفوز خلال الدقائق التسعين، ولكن الانتصار الأكبر هذا المساء كان لكرة القدم".

وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر، "نحن مستعدون لمواجهة المغرب.. وأنا سعيد باللاعبين"، لافتا إلى أن "الضغط مصدر إلهام لنا، وهو ما يمنحنا الكثير من القوة للعب وإرضاء الناس".

وعلق على الفوز أمام كوت ديفوار قائلًا "أهنئ جميع اللاعبين المصريين، فهم يستحقون العبور للدور القادم".