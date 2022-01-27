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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتابع الحملات الليلية لرفع مياه الأمطار.. صور

حملة نظافة مكبرة
حملة نظافة مكبرة

تعرضت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، لهطول أمطار بالفترة المسائية حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وشهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات ليلية لرفع مياه الأمطار من الشوارع والأحياء، بتواجد رؤساء المدن والوحدات القروية، بالتعاون مع العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومتابعة اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد.

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وتفقدت المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال رفع مياه الأمطار غرب وشرق العاصمة، وعدد من الأحياء، موجهة بمتابعة رفع مياه الأمطار على مدار الساعة.


وتفقد السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، خلال جولة ميدانية ليلا يرافقه نائب رئيس المدينة، المحاسب احمد سلطان، والمهندس محمد جاويش، رئيس شبكة الصرف الصحى، محطات الصرف الصحي، للوقوف على سير العمل بها وتواجد النوبتجية الليلية، وتشغيل المحطات بكامل طاقتها، متابعاً حملات سحب تجمعات المياة من شوارع المدينة، والأماكن المنخفضة.

 

وتابع الدكتور أيمن خلف الله، رئيس مدينة برج البرلس،أعمال رفع مياه الأمطار والقمامة والمخلفات، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية والمداخل والمخارج ومحيط المدارس وطريق المقابر والكورنيش، وطريق الرافد الموازي للطريق الدولي.


وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز بلطيم، حالة الطوارئ القصوى والمستمرة لمواجهة موجة الطقس السيئ مساء،لرفع مياه الأمطار الغزيرة بكافة المناطق المستهدفة بالمدينة والقرى بشكل دائم بمعدات وسيارات رفع مياه الأمطار.


وتابع هيثم عطية، رئيس مصيف بلطيم، سحب مياه الأمطار ليلا، وتسليك صفايات الأمطار، ومتابعة تشغيل محطات الصرف الصحي، لسحب المياه من خلال بيارات الصرف الصحي، وصفايات المطر.


وأشرف ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، على أعمال كسح مياه الأمطار من ميدان سعد زغلول بمدينة مطوبس من المدخل البحرى، وبقرى الجزيرة الخضراء والسكري وبرج مغيزل، وبقرية البصراط، وبالطريق الدولي الساحلي.


وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال رفع تجمعات المياه المتراكمة بشوارع المدينة والقرى، وفتح صفايات الامطار والدفع بسيارات الكسح لرفع التجمعات أولا بأول، وتفقد محطة رفع الصرف الصحي بمنطقة نادي ناصر.


وأشرف فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، على صيانة صفايات الأمطار، وصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، ورفع وكسح المياه من الشوارع، مكلفاً مدير إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بقلين بمراجعة تطهير وصيانة شبكات الصرف الصحي، وجميع البيارات والتأكد من تغطيتها، واستمرار تشغيل روافع الصرف، لاستيعاب أي زيادة في كميات المياه الناتجة عن تساقط الأمطار.


وأشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، على أعمال النظافة الليلية ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والطريق العام، واستمرار العمل بالمداخل والمخارج، ورافد الطريق الدولي، ورفع التراكمات الطينية في الأماكن التي تتعرض لتجمعات مياه الأمطار.


وتفقد علي سلامة، رئيس مدينة سيدي غازي، أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، متابعاً تشغيل محطات الصرف، مشدداً على متابعة رفع مياه الأمطار، وأعمال النظافة في الفترة المسائية.


وتابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، رفع مياه الأمطار بمدينة سيدي سالم، وقرى المركز"الجوابرية وعقله القبلية وسد خميس، وبرية لاصيفر ، إضافة إلى متابعة محطة مياه كحيلو، وروافع الصرف الصحي بسيدى سالم، والمستشفى المركزى بسيدى سالم، للاطمئنان على سير العمل بهم، والتأكد من حضور النوبتجية الليلية بهم والقيام بعملها على أكمل وجه.


وتابع  جمال ساطور، رئيس مدينة بيلا، رفع مياه الأمطار من شوارع بيلا وبالقرى، كما تابع حملة  صيانة ومراجعة أعمدة الإنارة بعدد من الشوارع ،منها شارع مستشفي الحميات والمناطق المحيطة بشارع عطية ماضي ومسجد السيد حجازي، وجاري استكمال مراجعة أعمال الصيانة بباقي الشوارع والأحياء. 

 
وكلف رئيس المدينة نوابه ورؤساء القري بالتواجد فى الشوارع على مدار اليوم، لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز معدات الوحدة المحلية فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه والحد من الآثار السلبية الناجمة عن هطول الأمطار ، بجانب استعداد سيارات الكهرباء بالمدينة، لمتابعة حالة الرياح والتصدي فورًا لأي تداعيات محتملة.

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