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محافظات

محافظ كفر الشيخ يطمئن على استعدادات عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ تقريراً من محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، يفيد بجاهزية المديرية والإدارات التعليمية لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة والمهنية بالمدارس العامة واللغات، موجهاً بحسن معاملة الطلاب وتهيئة الجو المناسب لهم، مشدداً على التصحيح بدقة وإعطاء كل طالب حقه، موجها بالمتابعة الدقيقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، حفاظا على سلامة الطلاب والمشاركين في العملية الامتحانية.
 

عقد محمد عبدالله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعا بحضور مدير إدارة شئون الطلاب بالمديرية، ومديري الإدارات التعليمية، ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية، لتطبيق التعليمات الخاصة برؤساء اللجان وسير الامتحانات ولجان تقدير الدرجات، موجها مديري الإدارات التعليمية، بعقد اجتماعات مماثلة بحضور رؤساء لجان كل إدارة تعليمية، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية.
 

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ووجه وكيل الوزارة مديري الإدارات التعليمية ورؤساء اللجان بتطبيق الإجراءات الاحترازية، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم للجان بصفة يومية، والالتزام بمواعيد بدء اللجان ونهايتها يومياً ومنع تواجد المحمول مع الطلاب أو العاملين باللجان إلا رئيس اللجنة فقط، وعدم السماح بدخول أي مسئول للجنة بعد بدئها إلا اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ووكيل الوزارة ومدير الإدارة التعليمية فقط، وتواجد أمني مستمر.
 

ووجه وكيل الوزارة بتسليم التعليمات الخاصة برؤساء اللجان، عن كيفية سير اللجان إضافة التعليمات الخاصة بتقدير الدرجات، مؤكداً أنه ستتم مجازاة مقدر الدراجات في حالة رصد أخطاء، حفاظا على حق الطالب ،مشددة على التزام الطلاب والمشاركين في العملية الامتحانية بارتداء الكمامات، ومراعاة التباعد الاجتماعي، ووجود جهاز قياس الحرارة داخل اللجان الامتحانية، وتوفير زائر صحي وطبيب مشرف بكل لجنة، وتجهيز لجان احتياطية بكل لجنة، موجهه رؤساء اللجان بالتواصل المستمر بغرفة العمليات.
 

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الامتحانات ستبدأ يوم السبت، الموافق 29 يناير الجاري، وتنتهي يوم الخميس، الموافق 3 فبراير المقبل، وتم توزيع الجدول على المدارس، مشيراً إلى أنه شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة الطلاب، مؤكدة أنه يؤدى الامتحانات 60 ألف و750 طالباً وطالبة في 347 لجنة موزعة على 13 إدارة تعليمية، برئاسة يوسف البسيوني، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.
 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تم الانتهاء من تسجيل بيانات الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم، وتم الانتهاء من توزيع  أرقام الجلوس لجميع الطلاب ،وتشمل أرقام الجلوس، رقم الجلوس الطالب، واللجنة التي سيؤدي الامتحان أمامها ،وجدول الامتحان.
 

وقال وكيل وزارة تعليم كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من تجهيز المدارس واللجان، وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، حفاظا على صحة الطلاب، فضلًا عن رش وتعقيم المدارس وتجهيز البوابات الإلكترونية، واللجان الطلابية والكواشف الحرارية، للكشف على الطلاب حراريًا قبل دخولهم اللجان.

 

وأضاف «عبدالله»  تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق، 29 يناير الجاري، بامتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء، لمدة ساعتين ونصف، من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة ونصف، ويوم الأحد الموافق 30 يناير يؤدي الطلاب امتحانات اللغة الانجليزية، لمدة ساعتين ،من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة، ويوم الاثنين، الموافق 13 يناير، يؤدى الطلاب امتحان مادة العلوم، لمدة ساعتين، من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة.

 

وتابع، يؤدي الطلاب امتحان مادة الهندسة يوم الثلاثاء، الموافق الأول من فبراير، لمدة ساعتين، من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة، والتربية الدينية من الساعة الحادية عشرة والنصف للساعة الواحدة ، ويؤدي  الطلاب امتحان مادة الجبر يوم الأربعاء، الموافق 2 فبراير المقبل، لمدة ساعتين من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة، وامتحان مادة الحاسب الألي، ويؤدى الطلاب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، يوم الخميس، الموافق 3 فبراير المقبل، لمدة ساعتين من الساعة التاسعة للساعة الحادية عشرة صباحا، ومادة التربية الفنية من الساعة الحادية عشرة والنصف للساعة الواحدة والنصف.
 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على عدم السماح بدخول اللجنة من قبل أي شخص ماعدا المحافظ أو وكيل الوزارة أو مدير عام الإدارة أو أعضاء متابعة الوزارة بعد التأكد من شخصيتهم، محذراً من اصطحاب الطلاب والملاحظين للمحمول داخل اللجان، ووجهت رؤساء اللجان بمنع الملاحظين من دخول اللجان بالمحمول ومن يخالف التعليمات سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.

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