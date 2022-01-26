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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يوجه بسرعة الانتهاء من إعلان نتائج الطلاب.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ والمحافظ

عقد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة، اليوم، الأربعاء، جلسته الشهرية بقاعة المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ و الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات والمستشار القانوني للجامعة، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة.

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استهل لدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ الاجتماع بتقديم التهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الـ 70 للشرطة المصرية.


وجدد رئيس وأعضاء مجلس الجامعة العهد للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة بذل المزيد من الجهد والعطاء سعيًا للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في أنحاء البلاد، داعيًن المولى، عز وجل، أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء .

ورحب رئيس الجامعة بالمحافظ، موجهًا له خالص الشكر والتقدير لمشاركته اجتماع مجلس الجامعة.

كما شدد رئيس الجامعة على استمرار المشاركة في مبادرة «حياة كريمة» والاهتمام بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة مشيرا إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين والمبتكرين ضمن المبادرة والتي تتضمن تنفيذ توجيهات الدولة في بناء الإنسان المصري ورفع الوعي لدى الطلاب بقضايا وجهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

وقدم د. دسوقي الشكر لمُنتسبي الجامعة على الانضباط في تنظيم أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول ، كما أشاد بتطبيق بالإجراءات الاحترازية ، مع استمرار رفع حالة الاستعداد بكافة مستشفيات الجامعة لاستمرار دورها الفاعل في تقديم خدماتها الصحية والعلاجية للمواطنين لمواجهة جائحة كورونا بالتعاون والتنسيق الكامل مع مستشفيات وزارة الصحة والسكان.

 

ووجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج للطلاب ، لتمكينهم من تسجيل المُقررات الدراسية مع بداية الفصل الدراسي الثاني بكافة الكليات التي تعتمد على نظام الساعات المُعتمدة.

 

وأكد محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين  أن زيارة  السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لجامعة كفر الشيخ زيارة إيجابية وكان لها دور متميز في دفع عجلة إنشاء المشروعات سواء داخل جامعة كفر الشيخ، أو المشروعات الجاري إنشاؤها في المحافظة، وسيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة.

 

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تشهد اهتماما كبيراً من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  في كافة القطاعات سواء الصحة و الإسكان و التعليم، وتطوير عواصم المدن، والبرنامج الرئاسي حياة كريمة وغيرهم من المشروعات الخدمية.

وأضاف أن جامعة كفرالشيخ، هي منارة العلم والمعرفة الحقيقية لقيادة التنمية الشاملة في المحافظة، مشيدًا بما تشهده بالتعاون الوثيق والمستمر بين الجامعة والمحافظة.

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كفرالشيخ السيسي وزارة الصحة التعليم كفر الشيخ الرئيس جائحة كورونا امتحانات

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