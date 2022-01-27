زيزو: لو نقدر نموت نفسنا في الملعب هنعمل كدا.. فيديو

أكد أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر، أن لاعبي المنتخب الوطني، يتركوا عائلاتهم لكي يقاتلوا في الملعب، مشيراً إلى أنهم سيستعدوا لمواجهة المغرب.

وقال زيزو في تصريحات عقب المباراة لقناة "اون تايم سبورتس1": "سنحتفل اليوم بالفوز على كوت ديفوار، ومن الغد سنبدأ الاستعداد لمواجهة المغرب في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا".

وأضاف: "نترك عائلاتنا لمدة شهر لكي نقاتل في الملعب، ولو نقدر "نموت نفسنا" في الملعب سنفعل ذلك".

واختتم: "التفاهم مع عمرو السولية ومحمد صلاح أمر جيد، كل يوم يمر يزداد التفاهم بيننا ونستطيع فهم طريقة لعبنا مع بعضنا ونفهم طريقة المدرب".

وتأهل منتخب مصر إلى الدور ربع النهائي لـ كأس الأمم الإفريقية بعد الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح، في اللقاء الذي أقيم على ملعب جابوما ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.