هدبح عجلين.. أول تعليق من والد محمد أبوجبل بعد تألقه أمام كوت ديفوار

علق قطب أبو جبل، والد محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، على تألق نجله في مباراة الفراعنة أمام كوت ديفوار والتأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية

وأكد والد أبو جبل في تصريحات فضائية عبر قناة “الشمس”: “سوف أذبح عجلين بعد مساهمة أبو جبل في تأهل مصر إلى دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية”.



وقال: “تواصلت مع نجلي عقب الفوز أمام كوت ديفوار، من أجل تهنئته على الفوز والأداء الكبير الذي قدمه”.

نشر محمد أبو جبل ، حارس مرمى منتخب مصر، عدة صور له بعد تأهل منتخب مصر إلي دور الـ8، عقب الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4 .

وظهر أبو جبل فى الصور وهو يحمل محمد صلاح على ظهرة احتفالا بالفوز والوصول لـ دور الـ 8.

