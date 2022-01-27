عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هدبح عجلين.. أول تعليق من والد محمد أبوجبل بعد تألقه أمام كوت ديفوار

صدى البلد

علق قطب أبو جبل، والد محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر، على تألق نجله في مباراة الفراعنة أمام كوت ديفوار والتأهل لدور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية

وأكد والد أبو جبل في تصريحات فضائية عبر قناة “الشمس”: “سوف أذبح عجلين بعد مساهمة أبو جبل في تأهل مصر إلى دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية”.


وقال: “تواصلت مع نجلي عقب الفوز أمام كوت ديفوار، من أجل تهنئته على الفوز والأداء الكبير الذي قدمه”.

نشر محمد أبو جبل ، حارس مرمى منتخب مصر، عدة صور له بعد تأهل منتخب مصر إلي دور الـ8، عقب الفوز على كوت ديفوار بركلات الترجيح 5-4 .

 

وظهر أبو جبل فى الصور وهو يحمل محمد صلاح على ظهرة احتفالا بالفوز والوصول لـ دور الـ 8.
 

ترشيحاتنا

عافر لحد ما توصل.. تريزيجيه يعلق على تأهل المنتخب لربع النهائي

هدبح عجلين.. أول تعليق من والد محمد أبوجبل بعد تألقه أمام كوت ديفوار

هواوي تعتزم إطلاق إصدار خاص من هاتف Mate 40 بمعالج ميدياتك

هل تزوجته سراً ؟ .. اعترافات سعاد حسني عن علاقتها بالعندليب

كيف ساهمت إستراتيجية حقوق الإنسان في دعم ذوي الهمم وتوفير سكن لائق|تفاصيل

إيران تستدعي سفير بريطانيا احتجاجا على تصريحات وزيرة خارجية بلاده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة ياسر رزق ..تعرف على أسباب وأعراض الأزمة القلبية

موعد مباراة مصر والمغرب فى ربع نهائي كأس الأمم الافريقية

في اتصال هاتفي.. الرئيس السيسي يطمئن على صحة عبد الرحمن أبو زهرة

تصفيات كأس العالم.. أشرف صبحي: تواصلت مع وزير الداخلية لزيادة الجماهير أمام السنغال

تعمل بالبنزين والغاز طبيعي.. الإنتاج الحربي تقدم مركبة خفيفة بديل لـ«التوك توك»

هل تزوجته سراً ؟ .. اعترافات سعاد حسني عن علاقتها بالعندليب

بث مباشر .. مباراة مصر وكوت ديفوار فى دور الـ16

على السواحل الشمالية والقاهرة.. مفاجأة في طقس الأيام القادمة يكشفها خبير ارصاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة دولة الإمارات.. صور

كيفية عمل الكرواسون .. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالبرجر

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

فيديو

حتحوت: الشناوى أحد مفاتيح فوز المنتخب على كوت ديفوار.. فيديو

معلق مباراة مصر وكوت ديفوار: المنتخب عاد إليكم وكيروش كسب ثقة الجماهير.. فيديو

كفاية كذب وتضليل.. حمو بيكا يكشف حقيقة تصريحاته عن ملابس منى زكي.. فيديو

فيديو جراف.. نصائح مهمة من وزارة الصحة لمواجهة برودة الجو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ