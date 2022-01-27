جمال علام: هناك العديد من الشائعات أثيرت حول منتخب مصر ولم أدخل في صدام مع كيروش

قال جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، أنه سعيد بالمستوى الكبير الذي قدمه لاعبو المنتخب الوطني بعد الفوز على كوت ديفوار ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال علام في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم: "بعض القنوات تشتكي من اتحاد الكرة بسبب الحظر الإعلامي، لكن كان لا بد أن نقفل على المنتخب ونوفر له كل التركيز التام لتحقيق الأهداف المنشودة".

وتابع: "هناك التزام كبير في معسكر المنتخب، اليوم وصلنا لمرحلة الرضا على أداء اللاعبين لأنهم يقدمون ما يتوجب عليهم، النتائج يتحكم فيها عامل التوفيق ونتمنى أن يكون لنا نصيب في انتصارات مقبلة".

وواصل: "هناك أخبار تم تناولها بشكل خاطئ عن المنتخب، منها شائعة خناقتي مع كيروش، هذه من أسباب أن الجهاز الفني بعيد إلى حد ما عن التواصل مع الإعلام".

ويذكر أن منتخب مصر حقق فوز على منتخب كوت ديفوار ضمن مباريات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، وصعد المنتخب لدور الثمانية وسيواجه منتخب المغرب يوم الأحد المقبل.