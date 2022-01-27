هجوم إلكتروني جديد يضرب كوريا الشمالية.. تفاصيل

تعرضت كوريا الشمالية، أمس الأربعاء، إلى هجوم إلكتروني، يعد الثاني من نوعه في يناير الجاري، ما أسفر عن خروج خوادم الانترنت في البلاد من الخدمة.

وقال موقع "نورث كوريا نيوز" إن الهجوم الجديد مثل السابق من نوع DDOS، التي تجعل الخدمة عبر الإنترنت غير متاحة للمستخدمين، مشيرا إلى أنه كان من المتعذر الوصول إلى مواقع الويب بين الساعة 6 صباحا والظهيرة، نظرًا لأن نظام أسماء النطاقات DNS في الدولة تأثرت بفقدان الاتصال.

فيما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنه لم يعد الوصول إلى المواقع الإلكترونية للأجهزة الرئيسية في كوريا الشمالية أمرا سهلا صباح اليوم الخميس.

وظلت هناك مشكلة في الوصول إلى المواقع الإلكترونية لصحيفة رودونج شينمون الرسمية لحزب العمال، ووزارة الخارجية، وشركة طيران كوريو وغيرها، في الساعة السابعة صباح اليوم.

وتم الاتصال ببعض المواقع الإلكترونية لفترة وجيزة، غير أنه انقطع في وقت لاحق، أو تعذر الاتصال بها مع مهلة الاتصال الطويلة.

وقال كولين زويركو، كبير المراسلين التحليليين في موقع "نورث كوريا"، إن أسماء النطاقات الكورية الشمالية التي تنتهي بـ "kp"، والتي تتضمن مواقع إلكترونية لوسائل الإعلام التي تديرها الدولة في كوريا الشمالية، توقفت في وقت ما قبل السادسة صباح يوم الأربعاء.

ويأتي هذا الانقطاع عن الانترنت بعد فترة من الانقطاعات المتقطعة التي بدأت في 14 يناير واستمرت حتى عطلة نهاية الأسبوع التالية. وخلال هذه الانقطاعات، لم يكن من الممكن الوصول إلى الخوادم في كوريا الشمالية.

