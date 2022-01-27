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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي مش هيقدم عرض تاني.. شوبير يكشف تفاصيل جديدة بشأن مستقبل موسيماني

بيتسو موسيماني المدير
بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات ملف تجديد عقد المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مع النادي الأهلي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير"، ”الأهلي قدم عرضا رسميا لـ موسيماني مثلما قلت لكم، بعدما طلب المدير الفني إنهاء ملف تجديد عقده قبل بطولة كأس العالم للأندية".

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تابع "توجد مشكلة بشأن ملف عقد موسيماني للأهلي، لأنه دائما توجد نسبة للوكلاء بعد التجديد، والأهلي لا يعترف بمثل هذه الأمور، لكن أعتقد أن هذه المشكلة ستحل مع رغبة موسيماني الشديدة في الاستمرار".

وأضاف "أعتقد أن موسيماني سيوافق على عقده مع الأهلي، ولكن في حال رفضه، لن يقدم الأهلي عرضا جديدا، وسيوجه له الشكر عقب نهاية الموسم الحالي".

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الريان القطري يرغب في التعاقد مع موسيماني

في سياق متصل، أكد تقرير صحفي، أمس الأربعاء،  اهتمام نادي الريان القطري بالتعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتدريب الفريق في الفتر ة المقبلة.

وبحسب صحيفة “ الأنباء ” الكويتية، فأن نادي الريان يضع موسيماني كخيار محتمل لتدريب الفريق، في ظل الإقالة المتوقعة للمدرب لوران بلان، المدير الفني الحالي للفريق.

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ويضم الريان في صفوفه عددًا من النجوم على رأسهم الكولومبي جيمس رودريجيز لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، وكذلك الفرنسي ستيفن نزونزي.

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