وداعا ياسر رزق.. مسيرة فارس الصحافة المصرية

فقدت الصحافة المصرية أحد أهم رموزها، الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، السابق، وذلك عن عمر ناهز الـ57 سنة، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة بعد مسيرة حافلة من العمل الصحفي.



وعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «وداعا ياسر رزق.. فارس الصحافة المصرية».

وُلد ياسر رزق في محافظة الإسماعيلية عام 1965م وتخرج من كلية الإعلام في جامعة القاهرة عام 1986م.

أخبار اليوم



بدأ ياسر رزق عمله الصحفي في مؤسسة أخبار اليوم واستمر بها طيلة الـ30 عاما وتنقل بين أقسام متعددة داخل صحيفة الأخبار قبل أن يعمل محررا عسكريا، وكان أصغر محرر عسكري في ذلك الوقت، ثم عمل مندوبا للصحيفة في رئاسة الجمهورية حتى عام 2005 وهو العام الذي شهد توليه ولأول مرة منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون أيضا.



بعد 6 سنوات قضاها في إدارة شؤون المجلة الصادرة عن ماسبيرو، عاد رزق إلى مؤسسة أخبار اليوم مرة أخرى، ولكن كرئيس لتحرير صحيفتها اليومية، وذلك في الـ18 من يناير عام 2011، أي قبل أسبوع من اندلاع ثورة 25 يناير، واستمر في قيادة العمل بها بنجاح.



وتمكن الكاتب الصحفي الراحل خلال هذه الفترة من رفع توزيعها وتمت الاطاحة به من رئاسة تحريرها على يد المجلس الأعلى للصحافة الذي كان له صبغة إخوانية آنذاك.