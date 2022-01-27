صحف الكويت تبرز مباحثات الرئيس السيسي في الإمارات

أبرزت الصحف الكويتية،الصادرة اليوم الخميس مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ، ونائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى في جلسة محادثات رباعية في قصر الوطن بأبوظبي .



وكتبت صحيفة (السياسة) الكويتية تحت عنوان "الإمارات والبحرين ومصر تتضامن لمواجهة التهديدات وحماية الأمن القومي العربي" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بحث مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد ونائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد، في جلسة محادثات رباعية في قصر الوطن بأبوظبي، تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.



وتحت عنوان "مباحثات مصرية - بحرينية - إماراتية لمواجهة تحديات المنطقة" ذكرت صحيفة (الأنباء) الكويتية، أن ولي عهد أبوظبي ثمن النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها مصر بقيادة الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، والتي انعكست على توفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، ثم إقامة المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف ربوع مصر، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة في جميع القطاعات، مما أحدث نقلة نوعية لافتة في جميع نواحي الحياة، وهو ما أسهم في حرص رجال الأعمال الإماراتيين على زيادة استثماراتهم في مصر في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد في مناخ الاستثمار.



وفي صحيفة (النهار) وتحت عنوان "السيسي: مصر لن تسمح بالمساس بأمن الخليج" أشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي أكد أن أمن دول الخليج يمثل امتدادا للأمن القومي المصري، مشددا على عدم السماح بالمساس به والتصدي بفاعلية لما تتعرض له دول الخليج من تهديدات ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقرارها وأمنها، كما أن أمن الخليج جزأ لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.



من جانبها، نشرت صحيفة (القبس) الكويتية تحت عنوان "السيسي وملك البحرين في أبوظبي استنكاراً لهجمات الحوثي" أن الرئيس السيسي أكد إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن دولة الإمارات وسلامتها واستقرارها ومواطنيها، ودعمها كل ما تتخذه الإمارات من إجراءات للتعامل مع أي عمل إرهابي يستهدفها في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن واستقرار الإمارات والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات.