مجلس حكماء المسلمين والأكاديمية الوطنية للتدريب بمصر يناقشان التعاون في تدريب الشباب

التقى الدكتور سلطان الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، بالدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب بجمهورية مصر العربية، وذلك بمقر الأكاديمية بالقاهرة.



أشاد الدكتور سلطان الرميثي بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الأكاديمية في مجال تدريب الشباب في مختلف المجالات، وتأهيلهم لقيادة المستقبل، مضيفًا أن الأكاديمية ومنتدى شباب العالم دليل على أن مصر تسير في طريق بناء الإنسان في سعيها لبناء نهضة شاملة تمثل نموذجًا نهضويًا عربيًا متميزًا.



وناقش اللقاء سبل التعاون بين مجلس حكماء المسلمين والأكاديمية الوطنية للتدريب في عدة مجالات، في مقدمتها البرامج الشبابية، حيث يسعى المجلس إلى نشر قيم السلام والتعايش والمواطنة ومواجهة التطرف داخل المجتمعات.