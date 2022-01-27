ضبط موظف محليات لتمكينه مواطنين من البناء المخالف في الغربية

أهدر 3 ملايين جنيه..

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (موظف بإحدى الوحدات المحلية بالغربية- مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بإستغلال موقعه الوظيفى والتواطؤ مع (شخصين- مقيمان بذات الدائرة) وتمكينهما من القيام ببعض أعمال البناء المخالفة والاستيلاء على جزء من الطريق العام والذى إستتبعه وقائع إهدار المال العام بما هو قيمته (3 مليون جنيه) فضلاً عن تربح الموظف المذكور من أعمال وظيفته وتربيح الغير.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وضبطه.. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.