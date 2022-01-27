الإمارات.. محمد بن راشد يزور معرضي الصحة العربي وميدلاب الشرق الأوسط

أجري محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، و مكتوم بن محمد نائب رئيس الوزراء وزير المالية و نائب حاكم دبي، معرضي الصحة العربي "آراب هيلث"، وميدلاب الشرق الأوسط 2022 الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وكانت قد دعت هيئة أبوظبي الرقمية إلى استخدام مصادقة متعددة العوامل، وذلك لضمان أمن وسرية المعلومات، موضحة أن المستخدم يحتاج إلى إضافة طبقة حماية إضافية إلى جانب كلمة المرور القوية.

وأكدت الهيئة الرقمية لأبوظبي أنها تعتبر مصادقة متعددة العوامل، حيث إن ذلك يعني أنه لتسجيل الدخول إلى موقع ويب، فإنه عندئذ سيحتاج المستخدمون إلى تقديم نوعين من المصادقة، إذ إنه بعد تسجيل الدخول بمعرّف المستخدم وكلمة المرور، فإن الموقع سيرسل رمزاً إلى الهاتف المحمول الخاص بالمستخدم، وسيقوم المستخدم بعد ذلك بإضافته لإكمال عملية تسجيل الدخول.

جدير بالذكر هيئة أبوظبي الرقمية تقود المستقبل الرقمي لإمارة أبوظبي عبر دعم الشركاء الحكوميين لتقديم الخدمات وبناء منظومات العمل، بُغية إثراء جودة الحياة وزيادة الفرص من أجل نمو الأعمال والأفراد.

وتنبني الهيئة على جهود وخبرات مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، وهيئة الأنظمة والخدمات الذكية المُمتدة على مدار عقد من الزمان، مما يجعلها مُؤهلة لقيادة التميُّز الرقمي في إمارة أبوظبي