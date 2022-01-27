شاهد... آيتن عامر تكشف عن مطربها المفضل

نشرت الفنانة آيتن عامر، فيديو جديد عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".

وظهرت آيتن عامر برفقة الفنان تامر عاشور، وذكرت في الفيديو أنه أفضل مطرب لها.

وتمكنت أغنية وبناقص للفنانة آيتن عامر من الدخول الى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب.

وحققت الأغنية ما يزيد عن 700 ألف مشاهدة، لتحتل مركز متقدم فى القائمة التى تضم الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر.

“بناقص” لـ آيتن عامر، كلمات: تامر حسين، وألحان: وليد سعد، وتوزيع: أحمد إبراهيم، وإنتاج: لايف ستايلز ستوديوز، ومن إخراج: بتول عرفة.