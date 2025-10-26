محافظ المنوفية يتابع تطوير ورفع كفاءة قطاع جديد بكورنيش حي شرق شبين الكوم

أجرى صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها لتطوير البنية التحتية ودعم المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على نسب الانجاز ومعدلات التنفيذ ودفع وتيرة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ،الدكتور محمد صلاح وكيل وزارة التربية والتعليم ، رمضان محمدي رئيس حي شرق ، سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي .

واستهل محافظ المنوفية جولته بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة كورنيش شبين الكوم بنطاق حي شرق، حيث جارى تنفيذ أعمال تطوير قطاع جديد بداية من كوبرى مبارك وحتى كوبرى عمر أفندي ، وسيتم العمل تباعاً بباقي الكورنيش بإجمالي أطوال 600م ، واستمع المحافظ الي شرح تفصيلي عن حجم الأعمال والتي تتضمن تركيب " مقاعد رخام مضيئة - نخيل - أعمدة ديكوريه حديثة – بلاط حراري - حديد كريتال "، ووجه المحافظ بضرورة مضاعفة الجهود وتسريع معدلات الأداء والمتابعة الدورية لسرعة نهو الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المقررة.

ووجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالنزول الميدانى لمراجعة موقف شركة الأمن المكلفة بالإشراف على أعمال تطوير وتجميل قطاعات الكورنيش والعرض عليه بما يضمن استدامة الأعمال وتحقيق الصالح العام، يأتي هذا في إطار خطة المحافظة الشاملة للمساهمة في إحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية وخلق متنزهات للمترددين علي العاصمة بتحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين.

وتفقد محافظ المنوفية مستجدات الأعمال الإنشائية لمدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة على مساحة 2490م2بنطاق حي غرب شبين الكوم بنسبة تنفيذ 80% وباستثمارات 40 مليون جنيه ،حيث من المقرر أن تضم 5 أدوار بإجمالي 28 فصل دراسي تشمل مرحلة رياض الأطفال حتى مرحلة الثانوي، حيث استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي ونسب الإنجاز ، ووجه المحافظ بالمتابعة اليومية وتكثيف الأعمال وتذليل العقبات لافتتاحها في النصف الأول من شهر ديسمبر القادم ودخولها الخدمة باعتبارها أولوية أولى للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى الخدمات .

واستكمل محافظ المنوفية جولته بتفقد ممشى سرس الليان ، وإنشاءات مدرستي العقيد بحرى للمكفوفين والأزهار الابتدائية المشتركة ، مستشفى الأورام ، وافتتاح محطة رف صرف صحى كفر شبرا بلوله وتفقد محطة مياه المرشحة ، وكذا مبنى دار المسنين والتأمين الصحي بمنوف.