اقتراب الحرب.. روسيا: أمريكا تستعد لنشر صواريخ في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ

قال مسؤول بالخارجية الروسية، إن موسكو تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لنشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وحسب وكالة "فرانس برس"، حذرت روسيا من أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لنشر صواريخ أرضية في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مضيفًا أن الوضع في أوروبا قد يتطور إلى أزمة صواريخ لا يمكن تجنبها.

ومن جانب آخر، حذرت ألمانيا من حدوث عواقب على مشروع خط "نورد ستريم 2"، في حال غزو روسيا أوكرانيا.

وتتهم أمريكا ودول الناتو، روسيا بالاستعداد لغزو أوكرانيا بعد نشر قوات ضخمة على الحدود، إلا أن الكرملين نفى مرارًا وتكرارًا الأمر.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تجب في ردها على مقترحات الضمانات الأمنية بخصوص عدم توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" تجاه الشرق.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أضاف لافروف، أن ردود أمريكا بشأن الضمانات الأمنية تبعث على الأمل في بدء حوار جدي لكن بشأن قضايا ثانوية، متابعًا أن موسكو ستقدم إلى واشنطن استفسارا بشأن عدم التزام الغرب بتعهداته بعدم تعزيز أمنه على حساب الآخرين.

وحسب شبكة "العربية"، أضاف لافروف اليوم الخميس، أن الرد الأمريكي لم يتضمن ردا إيجابيا على المطالب الروسية، لافتا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين سيقرر خطوة روسيا المقبلة بسبب الاستجابة السلبية من الغرب.

وأشار إلى أن روسيا ستنشر قريبا رد واشنطن والناتو على الضمانات الأمنية.