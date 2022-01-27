عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اقتراب الحرب.. روسيا: أمريكا تستعد لنشر صواريخ في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ

علم أمريكا
علم أمريكا

قال مسؤول بالخارجية الروسية، إن موسكو تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لنشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وحسب وكالة "فرانس برس"، حذرت روسيا من أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لنشر صواريخ أرضية في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، مضيفًا أن الوضع في أوروبا قد يتطور إلى أزمة صواريخ لا يمكن تجنبها.

روسيا تكشف عدم رد أمريكا على أهم طلب بشأن الضمانات الأمنية

أوكرانيا تعلنها: جاهزون للدفاع عن أنفسنا.. وعلى روسيا تقديم تنازلات

ومن جانب آخر، حذرت ألمانيا من حدوث عواقب على مشروع خط "نورد ستريم 2"، في حال غزو روسيا أوكرانيا.

وتتهم أمريكا ودول الناتو، روسيا بالاستعداد لغزو أوكرانيا بعد نشر قوات ضخمة على الحدود، إلا أن الكرملين نفى مرارًا وتكرارًا الأمر.

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تجب في ردها على مقترحات الضمانات الأمنية بخصوص عدم توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" تجاه الشرق.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أضاف لافروف، أن ردود أمريكا بشأن الضمانات الأمنية تبعث على الأمل في بدء حوار جدي لكن بشأن قضايا ثانوية، متابعًا أن موسكو ستقدم إلى واشنطن استفسارا بشأن عدم التزام الغرب بتعهداته بعدم تعزيز أمنه على حساب الآخرين.

وحسب شبكة "العربية"، أضاف لافروف اليوم الخميس، أن الرد الأمريكي لم يتضمن ردا إيجابيا على المطالب الروسية، لافتا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين سيقرر خطوة روسيا المقبلة بسبب الاستجابة السلبية من الغرب.

وأشار إلى أن روسيا ستنشر قريبا رد واشنطن والناتو على الضمانات الأمنية.

موسكو الولايات المتحدة اوروبا روسيا صواريخ

ترشيحاتنا

ننشر ملامح نتائج استراتيجية صناعة التمور المقرر إعلانها قريبًا.. وخطة «التجارة والصناعة» لتطوير القطاع

أعراضه خفيفة.. أستاذ مناعة: بداية من فبراير ستكون الإصابات بـ أوميكرون فقط|فيديو

أمم إفريقيا.. الأخطاء التحكيمية وإصابات كورونا أبرز كوارث التنظيم

بسبب تعرضه للعنف.. فلسطيني من أصل أمريكي يتوفى بعد اعتقاله في إسرائيل

دعاء المطر.. أفضل الأدعية المكتوبة وقت تساقط الأمطار «الّلهم اسقنا غيثاً»

التنمية المحلية: توقف الأمطار في 5 محافظات وتساقط الثلوج بسانت كاترين وغلق ميناء شرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أساء للنساء المغربيات.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

التحفظ على أوراق امتحانات أداها شاب بدلا من مصطفى محمد لاعب المنتخب

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 27 يناير 2022

منها تعطيل الدراسة .. إجراءات قد تلجأ لها الدولة للتصدي للمتحور الجديد

مدير مستشفيات البحر الأحمر ينفي ولادة «طفل شمعي» كل شهر بالمحافظة

الشناوي خارج مواجهة المغرب.. فحص طبي مفصل لحارس مرمى المنتخب

قطاع عام وخاص.. شروط الإجازات مدفوعة الأجر بالقانون

صقيع واستمرار الانخفاض في درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدادا لحفل joy awards.. نجوم الفن والإعلام يتجهون إلى السعودية

من نيران الحروب إلى ثلوج المخيمات.. الموت الأبيض يحاصر اللاجئين في الشام.. الجوع والبرد والخوف مفردات الحياة اليومية.. والعاصفة هبة بلا رحمة

تقديم مباراة الفراعنة وأسود الأطلسي.. هل تغير أقدام لاعبي مصر تاريخ المواجهات مع المغرب؟

القوات المسلحة تشارك بجناح مميز في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 53

فيديو

مؤسسات دولية : الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة ساعدته على التعافي من كورونا.. فيديو

هدوء وتجاهل.. رد فعل أسرة أحمد حلمي ومنى زكي بعد مشهد أصحاب ولا أعز

حتحوت: الشناوى أحد مفاتيح فوز المنتخب على كوت ديفوار.. فيديو

معلق مباراة مصر وكوت ديفوار: المنتخب عاد إليكم وكيروش كسب ثقة الجماهير.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ