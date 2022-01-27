عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف عدم رد أمريكا على أهم طلب بشأن الضمانات الأمنية

علم روسيا
علم روسيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تجب في ردها على مقترحات الضمانات الأمنية بخصوص عدم توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" تجاه الشرق.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أضاف لافروف، أن ردود أمريكا بشأن الضمانات الأمنية تبعث على الأمل في بدء حوار جدي لكن بشأن قضايا ثانوية، متابعًا أن موسكو ستقدم إلى واشنطن استفسارا بشأن عدم التزام الغرب بتعهداته بعدم تعزيز أمنه على حساب الآخرين.

في رسالة لـ واشنطن.. الصين تدافع عن روسيا بشأن مخاوفها الأمنية

أوكرانيا تعلنها: جاهزون للدفاع عن أنفسنا.. وعلى روسيا تقديم تنازلات

وحسب شبكة "العربية"، أضاف لافروف اليوم الخميس، أن الرد الأمريكي لم يتضمن ردا إيجابيا على المطالب الروسية، لافتا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين سيقرر خطوة روسيا المقبلة بسبب الاستجابة السلبية من الغرب.

وأشار إلى أن روسيا ستنشر قريبا رد واشنطن والناتو على الضمانات الأمنية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال أمس الأربعاء، إن واشنطن لن تفصح عن محتوى ردها على المقترحات الروسية لأنها تعتبر أن السرية أفضل على الصعيد الدبلوماسي.

وصرح بلينكن بأن الولايات المتحدة أرسلت لروسيا ردها على المقترحات الأمنية وأعربت عن مخاوفها فيما يتعلق بأي عمل عدواني روسي". مشيرا إلى أن الرد يتضمن "أشياء إيجابية جدا".

وقال: "واشنطن لن تفصح عن محتوى ردها على المقترحات الروسية لأنها تعتبر أن السرية أفضل على الصعيد الدبلوماسي". منوها أن رد الولايات المتحدة على مقترحات الضمانات الأمنية الروسية "تم تنسيقها مع الحلفاء وأوكرانيا".

وأضاف بلينكين: "تم تنسيق ردنا مع أوكرانيا والحلفاء (الأوروبيين)". وقال إن "الناتو سيسلم أيضًا ورقته الخاصة إلى موسكو في وقت لاحق اليوم.

علق مجلس الأمن الروسي، اليوم الخميس، على رفض واشنطن تقديم ضمانات لموسكو؛ مؤكدا أن ذلك يعقد الوضع في وقت تسعى فيه موسكو لتجنب الحرب.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشونال"، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن: "أوكرانيا تحولت الآن، إلى لعبة في أيدي حلف الناتو والولايات المتحدة، وتستخدم كأداة للضغط الجيوسياسي على روسيا والصين".

وأضاف أن: "تصرفات فولوديمير زيلينسكي كرئيس لأوكرانيا ستؤدي على الأرجح إلى تدمير البلاد".

وتابع:"أنا لم أشعر بخيبة أمل في زيلينسكي بأي شكل من الأشكال. أعتقد أنه يفعل بالضبط ما ينبغي لأي شخص بمستوى تدريبه، وبمستوى ملاءمته المهنية لمنصب رئيس أوكرانيا. ولكن لسوء حظه، ربما يؤدي هذا في النهاية إلى تدمير أوكرانيا نفسها".

ومع ذلك، أعرب ميدفيديف عن أمله في إمكانية حدوث تراجع في التوترات في أوكرانيا في المستقبل القريب.

أمريكا روسيا وزير الخارجية الروسي الولايات المتحدة الامريكية أوكرانيا

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس 27 يناير 2022

"البحوث الإسلامية" ينعي الدكتور عبد الرحمن العدوي عضو هيئة كبار العلماء

ألمانيا.. اتهام عالم روسي بالتجسس على برنامج أريان الصاروخي

الأزهر يعرض أول نسخة من مصحف «برايل» في جناح معرض الكتاب

وزنها وطوله أثارا الجدل.. شاهد.. أضخم قطة وقط في العالم

صحف الكويت تبرز مباحثات الرئيس السيسي في الإمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطاع عام وخاص.. شروط الإجازات مدفوعة الأجر بالقانون

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 27 يناير 2022

منها تعطيل الدراسة .. إجراءات قد تلجأ لها الدولة للتصدي للمتحور الجديد

صقيع واستمرار الانخفاض في درجات الحرارة وفرص لسقوط الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس

الشناوي خارج مواجهة المغرب.. فحص طبي مفصل لحارس مرمى المنتخب

الأهلي مش هيقدم عرض تاني.. شوبير يكشف تفاصيل جديدة بشأن مستقبل موسيماني

بسبب منتخب مصر.. تعديل موعد مباراة الأهلي والبنك في كأس الرابطة المصرية

بعد تحذيرات متحدث الصحة..برلمانية: الفصل مصير الموظفين الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة دولة الإمارات.. صور

كيفية عمل الكرواسون .. 4 وصفات مختلفة أبرزها بالبرجر

بعد موجة صقيع وأمطار .. ظهور قوس قزح في سماء القاهرة |صور

طريقة عمل الزيتون الأسود بأنواع مختلفة

فيديو

مؤسسات دولية : الاقتصاد المصري يتمتع بمرونة ساعدته على التعافي من كورونا.. فيديو

هدوء وتجاهل.. رد فعل أسرة أحمد حلمي ومنى زكي بعد مشهد أصحاب ولا أعز

حتحوت: الشناوى أحد مفاتيح فوز المنتخب على كوت ديفوار.. فيديو

معلق مباراة مصر وكوت ديفوار: المنتخب عاد إليكم وكيروش كسب ثقة الجماهير.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ