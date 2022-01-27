روسيا تكشف عدم رد أمريكا على أهم طلب بشأن الضمانات الأمنية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تجب في ردها على مقترحات الضمانات الأمنية بخصوص عدم توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" تجاه الشرق.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أضاف لافروف، أن ردود أمريكا بشأن الضمانات الأمنية تبعث على الأمل في بدء حوار جدي لكن بشأن قضايا ثانوية، متابعًا أن موسكو ستقدم إلى واشنطن استفسارا بشأن عدم التزام الغرب بتعهداته بعدم تعزيز أمنه على حساب الآخرين.

وحسب شبكة "العربية"، أضاف لافروف اليوم الخميس، أن الرد الأمريكي لم يتضمن ردا إيجابيا على المطالب الروسية، لافتا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين سيقرر خطوة روسيا المقبلة بسبب الاستجابة السلبية من الغرب.

وأشار إلى أن روسيا ستنشر قريبا رد واشنطن والناتو على الضمانات الأمنية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال أمس الأربعاء، إن واشنطن لن تفصح عن محتوى ردها على المقترحات الروسية لأنها تعتبر أن السرية أفضل على الصعيد الدبلوماسي.

وصرح بلينكن بأن الولايات المتحدة أرسلت لروسيا ردها على المقترحات الأمنية وأعربت عن مخاوفها فيما يتعلق بأي عمل عدواني روسي". مشيرا إلى أن الرد يتضمن "أشياء إيجابية جدا".

وقال: "واشنطن لن تفصح عن محتوى ردها على المقترحات الروسية لأنها تعتبر أن السرية أفضل على الصعيد الدبلوماسي". منوها أن رد الولايات المتحدة على مقترحات الضمانات الأمنية الروسية "تم تنسيقها مع الحلفاء وأوكرانيا".

وأضاف بلينكين: "تم تنسيق ردنا مع أوكرانيا والحلفاء (الأوروبيين)". وقال إن "الناتو سيسلم أيضًا ورقته الخاصة إلى موسكو في وقت لاحق اليوم.

علق مجلس الأمن الروسي، اليوم الخميس، على رفض واشنطن تقديم ضمانات لموسكو؛ مؤكدا أن ذلك يعقد الوضع في وقت تسعى فيه موسكو لتجنب الحرب.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشونال"، قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، إن: "أوكرانيا تحولت الآن، إلى لعبة في أيدي حلف الناتو والولايات المتحدة، وتستخدم كأداة للضغط الجيوسياسي على روسيا والصين".

وأضاف أن: "تصرفات فولوديمير زيلينسكي كرئيس لأوكرانيا ستؤدي على الأرجح إلى تدمير البلاد".

وتابع:"أنا لم أشعر بخيبة أمل في زيلينسكي بأي شكل من الأشكال. أعتقد أنه يفعل بالضبط ما ينبغي لأي شخص بمستوى تدريبه، وبمستوى ملاءمته المهنية لمنصب رئيس أوكرانيا. ولكن لسوء حظه، ربما يؤدي هذا في النهاية إلى تدمير أوكرانيا نفسها".

ومع ذلك، أعرب ميدفيديف عن أمله في إمكانية حدوث تراجع في التوترات في أوكرانيا في المستقبل القريب.