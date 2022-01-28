برلمانية: التعليم الفني قاطرة التنمية .. والاهتمام بطلاب المدارس الصناعية ضرورة

التعليم الفني أبرزها ..

قالت النائبة ، صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن القيادة السياسية منذ توليها حكم البلد ، وضعت على أجندة أولوياتها تطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة ورفع قدرات العاملين بها، لتحقيق التنمية الشاملة ، ورؤية مصر 2030 .

و أعلنت “ السيد ” فى تصريحات لـ " صدى البلد أن اللجنة ستناقش عدد كبير من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب وتبدأها بمناقشة ملف دعم التعليم الفني ، مؤكدة أن التعليم الفني قاطرة التنمية في ظل بناء الجمهورية الجديدة،مشددة على ضرورة الاهتمام بطلاب المدارس الفنية والصناعية ، لتوفير القوى البشرية لتعزيز سوق العمل بالعمالة المدربة والمهارة.

و رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير المقبل.