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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التعليم الفني أبرزها ..

برلمانية: التعليم الفني قاطرة التنمية .. والاهتمام بطلاب المدارس الصناعية ضرورة

التعليم الفني
التعليم الفني

قالت النائبة ، صبورة السيد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن القيادة السياسية منذ توليها حكم البلد ، وضعت على أجندة أولوياتها تطوير منظومة المدارس الفنية الصناعية المختلفة ورفع قدرات العاملين بها، لتحقيق التنمية الشاملة ، ورؤية مصر 2030 .

 

و أعلنت “ السيد ” فى تصريحات لـ " صدى البلد أن اللجنة ستناقش عدد كبير من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب وتبدأها بمناقشة ملف دعم التعليم الفني ، مؤكدة أن  التعليم الفني  قاطرة التنمية في ظل بناء الجمهورية الجديدة،مشددة على ضرورة الاهتمام بطلاب المدارس الفنية والصناعية ، لتوفير القوى البشرية لتعزيز سوق العمل بالعمالة المدربة والمهارة.

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و رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير المقبل.

 

صبورة السيد لجنة التعليم البحث العلمي مجلس النواب الجمهورية الجديدة

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برلمانية: التعليم الفني قاطرة التنمية .. والاهتمام بطلاب المدارس الصناعية ضرورة

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