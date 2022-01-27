ابن عم ياسر رزق: ورث صلة الرحم وحب الوطن من أبيه.. فيديو

قال الدكتور جمعة رزق نجل عم الكاتب الصحفي ياسر رزق ، إن عمه فتحي رزق كان عميد الصحافة في محافظة الإسماعيلية ومؤسس مكتب أخبار اليوم.

وتابع في تصريحات خاصة لصدى البلد إن عمه فتحي رزق كان وطنيا وورث صلة الرحم لنجله ياسر رزق ورباه على حب الوطن ، وكان دائما لديه الحس الوطني وكان يزرعه في أولاده والعائلة ومصر كلها من خلال كتاباته.

ونوه إلى أن ياسر رزق نجل عمه كان له دور كبير في ثورة 30 يونيو من خلال الحوار الشهير مع الرئيس السيسي.

توافد الآلاف من أقارب ومحبي الكاتب الصحفي ياسر رزق لتقديم واجب العزاء بمدينة أبوصوير بالإسماعيلية.

وبدأت مساء اليوم مراسم عزاء الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير أخبار اليوم السابق بمدينة أبو صوير بالإسماعيلية.

وأدى ظهر اليوم العشرات صلاة الجنازة على الكاتب الكبير ياسر رزق داخل مسجد المشير طنطاوى وسط حضور عدد من الكتاب الصحفيين و الإعلاميين وشخصيات عامة أبرزهم مصطفي بكري ومحمود بكرى وكرم جبر .

وشارك رجل الأعمال والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، فى جنازة الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق فى مسجد المشير طنطاوى.

ونعى النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى فقيد الصحافة المصرية الكاتب الصحفى الكبير ياسر رزق.

وتقدم النائب محمد أبو العينين بخالص العزاء لأسرة الفقيد.

يعتبر ياسر رزق، هو أحد أشهر وأبرز الصحفيين في مصر والعالم العربي، ونال شهرة واسعة خلال السنوات الماضية، بعد نشر مؤلفاته التي تكشف تفاصيل السنوات العجاف التي مرت على مصر في العصر الحديث، خاصة عندما اعتلت جماعة الإخوان الإرهابية السلطة، وكان آخر هذه المؤلفات، "سنوات الخماسين.. بين يناير الغضب ويونيو الخلاص"، والذي تضمن رصدا دقيقا لأحد فترات تاريخ مصر العسيرة منذ ثورة يناير 2011، وحتى ثورة 30 يونيو 2013.