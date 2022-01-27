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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

يعقد كل 3 شهور.. المنتدى الأول لـ "سفراء الوعي" بأول أيام معرض الكتاب

صدى البلد

أعلن رئيس مجلس أمناء مؤسسة القادة أحمد الشريف، اليوم الخميس، عن إطلاق المنتدى الأول لـ"سفراء الوعي" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الدولة في كل قرية ومركز ومدينة. 


وأوضح الشريف - خلال ندوة سفراء الوعي، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه الأول - أن المنتدى سيتم عقده كل 3 شهور على أن يتم الإعلان عن تفاصيله على موقع وزارة التضامن الاجتماعي. 


بدوره، شدد اللواء حافظ حسن من أكاديمية ناصر العسكرية، خلال مشاركته في الندوة، على أهمية برنامج سفراء الوعي في مواجهة التحديات التي تواجهها مصر.


وأشار إلى أن الوعي هو أهم مكتسبات ومقدرات كل دولة وأن الهزيمة هي فقدان الوعي بالتراث والتاريخ والهوية، وذلك ما يؤكد أهمية برنامج وعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي. 


وأطلقت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، برنامج وعي في 27 فبراير 2020، ويهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة في تجاه 12 قضية مجتمعية هي: التمكين الاقتصادي، والتعليم والمعرفة ومحو الأمية، وصحة الأم والطفل، والتربية الوالدية الإيجابية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، والزيادة السكانية، وختان الإناث، وزواج الأطفال، والنظافة والصحة العامة ، مكافحة المخدرات، والهجرة غير الشرعية، والمواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي.


وانطلقت الدورة الـ53، من معرض القاهرة الدولي للكتاب وتستمر حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، والتي تحتفي بيحيى حقي وعبد النواب يوسف كشخصيتي المعرض.


وتحل على المعرض دولة اليونان كضيف شرف، ومن المقرر أن يشهد المعرض العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

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