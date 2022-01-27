وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره القبرصي القضايا الإقليمية والدولية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، خلال اتصال هاتفي اليوم /الخميس/ مع وزير خارجية جمهورية قبرص يوانيس كاسوليديس، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وجهود تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مختلف المجالات، كما استعرضا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



أعرب وزير الخارجية السعودي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - عن تطلعه للعمل مع نظيره القبرصي في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



وأكد وزير الخارجية القبرصي، إدانة بلاده للأعمال الإجرامية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه أراضي المملكة.