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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الصحة : عقار مولنوبيرافير لعلاج كورونا مسموح للمسنين والمصابين بنقص المناعة ..فيديو

كورونا
كورونا

كشف قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، الفئات المستحقة لعقار "مولنوبيرافير" العلاجي لكورونا.

وقال "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "يتم علاج الحالات بالعقار الجديد لعلاج أعراض كورونا ومنهم المصابون بنقص المناعة وكبار السن".

وأوضح: "سيتم أخذ العلاج بالمستشفى تحت إشراف طبى، ويستخدم فى بداية أعراض كورونا"، مؤكدا: "عقار مولنوبيرافير يتوفر من خلال المستشفيات فقط".

وأشار: "هذا عقار يحقن به المصاب ومهمته تحسين الجهاز المناعى، ووصول دواء علاج أعراض كورونا الذي يأخذ عن طريق الفم سيصل مصر يوم 29 يناير المقبل وسبب تأخره سوء الأحوال الجوية".

وأردف: "التطعيم والإجراءات الاحترازية ساعدت فى الحد من دخول المصابين المستشفى والحالات الحرجة"، مضيفا: "هناك ارتفاعا فى أعداد الإصابات بسبب المتحور الجديد لفيروس كورونا"، موضحا: "كل ارتفاع يقابله ارتفاع فى دخول المستشفيات ولكن الموجه الحالية هناك معدلات الإشغال أقل جدا من الموجات السابقة".

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