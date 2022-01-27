خالد الغندور بعد خسارة الأهلي بثلاثية: لا تعايرني و لا أعايرك

علق خالد الغندور علي فوز نادي سموحة الفوز على منافسه الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار مباريات الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة.



وكتب الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "لا تعايرني و لا اعايرك ال ٣ صفر طايلني و طايلك و لما اقول مافيش حد استفاد مع زميلي سيف زاهر ابقوا صدقوني".



و تلقى الأهلي خسارة قاسية صفر / 3 أمام مضيفه سموحة، اليوم الخميس، في الجولة الرابعة، لمباريات المجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الرابطة المصرية لكرة القدم.

وتجمد رصيد الأهلي، الذي تلقى خسارته الأولى في المجموعة، عقب تعادله في الجولات الثلاث الأولى، عند 3 نقاط في المركز الخامس، فيما تقدم سموحة لصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.

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