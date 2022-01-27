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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: روسيا لن تماطل بالرد على واشنطن و"الناتو" بشأن الضمانات الأمنية

صدى البلد

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين تسلم رد الولايات المتحدة ورد حلف شمال الأطلسي "ناتو" على المقترحات الروسية حول الضمانات الأمنية، مشددًا على أن بلاده لن تماطل بالرد على ما حصلت عليه من الجانبين.


وقال بيسكوف - للصحفيين اليوم/الخميس/، حول صيغة الرد الروسي على ردي واشنطن و"ناتو" والمدة التي سيستغرقها - : "إذا لزم الأمر سيتشاور الرئيس بوتين مع أعضاء القيادة وأعضاء مجلس الأمن ومساعديه، ولا أستطيع أن أخبركم بتواريخ محددة، ولكن من الواضح أن لا أحد سيماطل برد الفعل كثيرًا". 


وأضاف : "ربما يكون من الغباء توقع ذلك في اليوم التالي لتسلم الردين، دعونا لا ننسى أن الأمر استغرق ما يقرب من شهر وأكثر من جانب الولايات المتحدة وأوروبا بأكملها لدراسة وثائقنا"، موضحًا أن بلاده يلزمها وقت لتحليل رد الولايات المتحدة ورد حلف شمال الأطلسي.


وتابع : "من خلال تصريحات الزملاء الأمريكيين بالأمس، من الواضح جدًا أنه ليس من الممكن القول إنه تم أخذ مقترحاتنا في الاعتبار، التي قمنا بصياغتها".. وحول ما إذا كانت هناك فرصة لحل وسط فيما يتعلق بما قدمه الأمريكيون، قال بيسكوف: "لن أعطي أي تقييمات".


وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في وقت سابق من اليوم، أن الولايات المتحدة في ردها على مبادرة الضمانات الأمنية المطروحة من قبل موسكو لم ترد على أهم طلب روسي، وهو وقف تمدد حلف الناتو شرقًا. 


وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أعلن أمس /الأربعاء/، أن بلاده أرسلت لموسكو ردها بشأن المقترحات الأمنية، موضحًا أن واشنطن عبرت عن مخاوفها فيما يتعلق بأي عمل عدواني روسي، متوقعًا التواصل مع نظيره الروسي بعد إطلاعه على الرد الأمريكي على المقترحات الروسية، وأكد بلينكن أن بلاده وحلف "ناتو" لن يتراجعا عن سياسة الأبواب المفتوحة لضم دول جديدة للحلف. 

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