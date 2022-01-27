"أنا وأنت واحد".. انطلاق أول بطولة عربية لكرة القدم «قصار القامة» بشرم الشيخ

فودة يطلق ضربة البداية

انطلقت اليوم بمدينة شرم الشيخ أول بطولة عربية لكرة القدم لقصار القامة "كأس العرب" بالصالة المغطاة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ.



وقام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بضربة البداية البطولة وذلك من خلال أكبر تجمع لقصار القامة والمهرجان العالمي الرابع لتنشيط السياحة والرياضة والثقافة.



وبدأ الحفل بطابور العرض الممثل للدول المشاركة وهم منتخب إسبانيا ومنتخب العراق ومنتخب الأردن ومنتخب سوريا ومنتخب فلسطين المقيم بلبنان ومنتخب السودان وذلك في حضور كابتن فاكوندوا روخاس كابتن منتخب الارجنتين ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم قصار القامة وأيضا بمشاركة الدكتور حسين حسن ابو الرز رئيس اللجنة البارالمبية الأردنية و شذا جروان عضو اللجنة الأولمبية السورية.

و رحب المحافظ بكافة الحضور والفرق المشاركة مؤكدا على تقديم دعم المحافظة الكامل لهذا المهرجان وتذليل كافة المصاعب التى تواجههم ، مؤكدا تشجيعه لهم وتأكيده على حضور هذه المناسبة كل العام وكذا التواصل التواصل معهم.



كما قام المحاسب على شعبان رئيس المهرجان و كافة رؤساء الوفود على تقديم الشكر والثناء على الجهود الكبيرة التى قدمها محافظ جنوب سيناء لظهور هذا الاحتفال بهذا المظهر الراقي، وأبلغ محمد فتحى مدير مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بتهنئة وزير الشباب والرياضة لكافة الحضور.



وسوف يقام علي هامش المهرجان مسابقة ملكة جمال قصار القامة من المشاركات بالمهرجان كما سيقوم فريق الغطس الاقزام السبعة تحت الماء برفع شعار البطولة وصورة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من تحت الماء علاوة علي زيارة للمتحف الجديد بشرم الشيخ وذلك من منطلق تنشيط السياحة لشرم الشيخ .



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