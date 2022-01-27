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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر: تمديد إجراء تعليق الدراسة على مستوى التعليم ما قبل الجامعي لمدة 7 أيام

صدى البلد

 أعلنت الجزائر تمديد إجراء تعليق الدراسة على مستوى التعليم ما قبل الجامعي لفترة إضافية مدتها 7 أيام اعتبارًا من يوم الأحد، 30 يناير الجاري.
وأوضحت الحكومة الجزائرية - في بيان اليوم /الخميس/ - أنه تنفيذا لتعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وعقب مشاورات مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، قرر رئيس الحكومة اتخاذ تدابير وقائية في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر.
وأضاف البيان أنه تقرر تمديد إجراء تعليق الدراسة على مستوى التعليم المدرسي لمدة 7 أيام، اعتبارًا من يوم الأحد 30 يناير الجاري، وحتى يوم السبت 5 فبراير المقبل .
ودعت الحكومة الجزائرية - في بيانها - مواطنيها إلى ضرورة الإقبال على التلقيح، لاسيما ممن يعملون في قطاعات التربية والتعليم والتدريب المهني.
ك ف 

الجزائر الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون الحكومة الجزائرية التدريب المهنى

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