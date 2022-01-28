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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نظرة شاملة عن GMC يوكون دينالي في الامارات موديل 2022 .. صور

GMC يوكون دينالي
GMC يوكون دينالي موديل 2022

تمتلك شركة GMC باقة متنوعة من الاصدارات القوية داخل السوق الاماراتي، ابرزها فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، ومنها النسخة يوكون دينالي موديل 2022.

GMC يوكون دينالي موديل 2022

تصميم السيارة GMC يوكون دينالي موديل 2022 

 

تحمل السيارة GMC يوكون دينالي موديل 2022 شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، مما تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، إلى جانب منظومة المصابيح الامامية وتشمل مصابيح الضباب ايضا، مع جنوط رياضية متعددة الاضلاع من تصميم هندسي مميز، بالاضافة إلى عتبات جانبية بارزة، وتصميم خارجي عملاق.

GMC يوكون دينالي موديل 2022

بينما ترتكز السيارة GMC يوكون دينالي موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 3.071 متر، وبنسبة طول كلي تصل إلى 5.334 متر، وبعرض يبلغ 2.057 متر، و 1.943 متر للارتفاع، بينما تمتلك زجاج كهربائية للاربعة نوافذ، وقفل مركزي، مع منظومة عادم رباعية تعتمد على الاداء الثنائي.

GMC يوكون دينالي موديل 2022

محرك السيارة GMC يوكون دينالي موديل 2022 

 

تستمد السيارة GMC يوكون دينالي موديل 2022 قوتها من محرك 8 سلندر ثماني الاسطوانات، سعة 6200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 420 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 624 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء، تعمل بتقنية الدفع الكلي.

GMC يوكون دينالي موديل 2022

وسائل الامان للسيارة GMC يوكون دينالي موديل 2022

 

تضم السيارة GMC يوكون دينالي موديل 2022 فرامل ABS مانعة للانغلاق، وخاصية التنبيه عند مغادرة المسار، والتحكم في نزول التلال وخوض المرتفعات، مع خاصية متابعة ضغط الاطارات، وكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف مع كاميرا محيطة، وحساسات حركة، بالاضافة إلى ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، وقفل تفاضلي، إلى جانب خاصية دعم المكابح BA، وانذار مانع للسرقة، مع برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، والتحكم في الجر.

GMC يوكون دينالي موديل 2022

أسعار السيارة GMC يوكون دينالي موديل 2022 في السوق الاماراتي

 

وتقدم السيارة GMC يوكون دينالي موديل 2022 داخل السوق الاماراتي بقيمة قدرها 293.200 درهم.

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