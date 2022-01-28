نظرة شاملة عن GMC يوكون دينالي في الامارات موديل 2022 .. صور

تمتلك شركة GMC باقة متنوعة من الاصدارات القوية داخل السوق الاماراتي، ابرزها فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV، ومنها النسخة يوكون دينالي موديل 2022.
تصميم السيارة GMC يوكون دينالي موديل 2022
تحمل السيارة GMC يوكون دينالي موديل 2022 شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، مما تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، إلى جانب منظومة المصابيح الامامية وتشمل مصابيح الضباب ايضا، مع جنوط رياضية متعددة الاضلاع من تصميم هندسي مميز، بالاضافة إلى عتبات جانبية بارزة، وتصميم خارجي عملاق.
بينما ترتكز السيارة GMC يوكون دينالي موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 3.071 متر، وبنسبة طول كلي تصل إلى 5.334 متر، وبعرض يبلغ 2.057 متر، و 1.943 متر للارتفاع، بينما تمتلك زجاج كهربائية للاربعة نوافذ، وقفل مركزي، مع منظومة عادم رباعية تعتمد على الاداء الثنائي.
محرك السيارة GMC يوكون دينالي موديل 2022
تستمد السيارة GMC يوكون دينالي موديل 2022 قوتها من محرك 8 سلندر ثماني الاسطوانات، سعة 6200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 420 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 624 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيكية الاداء، تعمل بتقنية الدفع الكلي.
وسائل الامان للسيارة GMC يوكون دينالي موديل 2022
تضم السيارة GMC يوكون دينالي موديل 2022 فرامل ABS مانعة للانغلاق، وخاصية التنبيه عند مغادرة المسار، والتحكم في نزول التلال وخوض المرتفعات، مع خاصية متابعة ضغط الاطارات، وكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف مع كاميرا محيطة، وحساسات حركة، بالاضافة إلى ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال، وقفل تفاضلي، إلى جانب خاصية دعم المكابح BA، وانذار مانع للسرقة، مع برنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، ومنظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS، والتحكم في الجر.
أسعار السيارة GMC يوكون دينالي موديل 2022 في السوق الاماراتي
وتقدم السيارة GMC يوكون دينالي موديل 2022 داخل السوق الاماراتي بقيمة قدرها 293.200 درهم.