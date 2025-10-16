مواصفات أحدث ساعة HUAWEI

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق سلسلة ساعة HUAWEI WATCH GT 6، التي تهدف إلى تقديم تجربة متكاملة تجمع بين التصميم العصري والأداء المتطور.

وتتميز الساعة بعمر بطارية طويل يصل إلى ثلاثة أسابيع في نسخة 46 مم، وأسبوعين في نسخة 41 مم، مما يجعلها مثالية للحياة اليومية والتمارين الطويلة دون الحاجة للشحن المتكرر.

كما تتمتع الساعة بدقة محسّنة في تحديد المواقع بفضل نظام Sunflower الجديد.

تعزز الساعة من صحة المستخدمين الجسدية والنفسية عبر نظام TruSense المتطور، الذي يقدم تحليلات عاطفية دقيقة واقتراحات لتحسين التوازن الذهني والصحة العامة.

وتوفر أيضًا ميزات رياضية متقدمة، مثل قياس القوة الافتراضية لعشاق ركوب الدراجات، مع أكثر من 100 وضع تمرين.

تأتي الساعة بتصميم أنيق يناسب مختلف الأذواق، مع واجهات قابلة للتخصيص، مما يمنح المستخدمين حرية إضفاء طابعهم الشخصي على الساعة.

كما تتوفر بعروض خاصة مع خطط دفع مرنة واشتراك مجاني لمدة شهر لمجموعة واجهات الساعة.