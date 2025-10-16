قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عيار 21 يقفز 1000 جنيه| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب
بعد مقتل الغماري.. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بمهاجمة الحوثيين مجددا
زياد علاء بعد إصابته في الرباط الصليبي: المريخ البورسعيدي رافض علاجي
وزير العدل: تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعزز الثقة في منظومة العدالة
رئيس الوزراء: الماء ليس سببا للنزاع ومستقبلنا المشترك يبدأ بقطرة منه
ريحاب رضوان : ذهبية بطولة العالم بداية وهدفي ميدالية في بارالمبياد لوس انجلوس
خالد الجندي: الله حرم الخمر والخنزير والبعض يبحث عن سبب التحريم
جمال العدل يهدي التلفزيون المصري مسلسلاً من إنتاجه
وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يؤكدان ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق غزة
خالد الجندي: رأينا بأعيننا عواقب مخالفة ولي الأمر
مفتي الجمهورية : الأفكار المنحرفة سبيل لهدم الأوطان وإفساد العقول
رئيس الوزراء: تطوير نظم مراقبة السد العالي وتطبيقات لخدمة المزارعين
مواصفات أحدث ساعة HUAWEI

أحمد عبد القوى

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق سلسلة ساعة HUAWEI WATCH GT 6، التي تهدف إلى تقديم تجربة متكاملة تجمع بين التصميم العصري والأداء المتطور. 

وتتميز الساعة بعمر بطارية طويل يصل إلى ثلاثة أسابيع في نسخة 46 مم، وأسبوعين في نسخة 41 مم، مما يجعلها مثالية للحياة اليومية والتمارين الطويلة دون الحاجة للشحن المتكرر.

كما تتمتع الساعة بدقة محسّنة في تحديد المواقع بفضل نظام Sunflower الجديد.

تعزز الساعة من صحة المستخدمين الجسدية والنفسية عبر نظام TruSense المتطور، الذي يقدم تحليلات عاطفية دقيقة واقتراحات لتحسين التوازن الذهني والصحة العامة. 

وتوفر أيضًا ميزات رياضية متقدمة، مثل قياس القوة الافتراضية لعشاق ركوب الدراجات، مع أكثر من 100 وضع تمرين.

تأتي الساعة بتصميم أنيق يناسب مختلف الأذواق، مع واجهات قابلة للتخصيص، مما يمنح المستخدمين حرية إضفاء طابعهم الشخصي على الساعة.

 كما تتوفر بعروض خاصة مع خطط دفع مرنة واشتراك مجاني لمدة شهر لمجموعة واجهات الساعة.

