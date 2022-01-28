فاقت الطاقة الاستيعابية للصرف.. تفاصيل موجة أمطار وصقيع ضربت الإسكندرية على مدار يومين| شاهد

شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة على فترات على مدار اليومين الماضيين، ولم تسفر عن تجمعات كبيرة إلى في بعض المناطق مثل شارع النقل والهندسة، والعجمي والبيطاش، وعلى الفور تم رفعها بمعدات الشركة وسيارتها.

ولا يزال تدفق السحب الممطرة على المحافظة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، والمتوقع خلال الساعات القادمة أن تخف تدريجيا كميات الأمطار مع استمرارها غدا أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة.

ومن خلال آخر تحديث الخرائط الجوية من المتوقع اليوم الجمعة أن تشهد محافظة الاسكندرية أمطار خفيفة الى متوسطة الشدة على مناطق متفرقة بنسبة حدوث من 50-60% تقريبا على أن تزيد شدتها مع تقدم ساعات النهار.

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وتابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أعمال الانتهاء من تصريف جميع تراكمات مياه الأمطار الغزيرة التي سقطت على مدار الساعات الماضية بشارع الإسكندرية مطروح بمدخل البيطاش الرئيسي بنطاق حي العجمي، وكذلك تمركزات عربات تصريف المياه وسيولة الحركة المرورية. وذلك بحضور السيد موسى رئيس حي العجمى.

يأتي ذلك في إطار الجولات الميدانية التي قام بها محافظ الإسكندرية، منذ فجر اليوم، بتواجد جميع الأجهزة التنفيذية، على مستوى الأحياء لمتابعة كسح تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة، ومدى سيولة الحركة المرورية.

وأكد الشريف أن جميع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة تتواجد في الشارع لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة والتي فاقت الطاقة الاستيعابية لمطابق الصرف الصحي وشنايش الأمطار، لافتاً الى أنه تمت الاستعانة بسيارات الحي والصرف الصحي لشفط المياه الزائدة عن الطاقة الاستيعابية للمطابق.

وشدد الشريف على استمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بشوارع وميادين المحافظة، واستمرار كسح تجمعات المياه بالأماكن المتضررة وتكثيف أعمال متابعة جميع محطات الرفع والصرف والتأكد من عملها بكامل طاقتها.

وكلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مسئولي الأحياء بالتواجد الميداني على مدار اليوم، والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة لإزالة آثار الطقس السيئ، ورصد أي تراكمات للمياه، أو عقارات، أو لوحات إعلانية، أو أشجار، أو أعمدة إنارة تمثل خطورة علي حياة المواطنين، وتعيق حركتهم، وتواجد رؤساء الأحياء والمختصين في الشوارع والميادين منذ الساعات الأولى لتنفيذ تكليفات المحافظ.

وفي إطار هذه التكليفات، تواجد رؤساء الأحياء فى الشوارع لاستكمال عمليات شفط تراكمات المياه، وتمركزات سيارات الشفط في الأماكن التي تعرضت للتراكمات وذلك لإزالة الآثار الناجمة عن الأمطار وتسيير الحركة المرورية بالشوارع.

وقام التنفيذيون في أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع المختصين بالكهرباء لإزالة أعمدة الإنارة التالفة وصيانة اللوحات الكهربائية وتأمينها والتأكد من عدم تأثرها بالرياح والأمطار، وذلك حرصا على سلامة المواطنين، كما قامت الإدارات المختصة بإزالة وتهذيب الأشجار بالشوارع والميادين والحدائق العامة بعد تأثرها بسرعة الرياح وغزارة الأمطار أمس.

ونظرًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بسوء الطقس، أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل العمل أول أمس الأربعاء بجميع المصالح الحكومية والجهات التنفيذية التابعة لها وكذلك المدارس والمعاهد الأزهرية ويستثني من ذلك الصفوف التي تؤدى الامتحانات والمسؤولين عنها وكذلك المرافق الحيوية.