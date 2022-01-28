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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمحبي السيارات الخارقة .. أستون مارتن DB11 موديل 2022 في السعودية |صور

لمحبي السيارات الخارقة
لمحبي السيارات الخارقة .. استون مارتن DB11 موديل 2022

يضم السوق السعودي باقة متنوعة من موديلات 2022، بين فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وفئة السيدان والهاتشباك، وايضا فئة المحركات الخارقة ومنها النسخة استون مارتن DB11 موديل 2022.

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استون مارتن DB11 موديل 2022

محرك السيارة استون مارتن DB11 موديل 2022 

 

دعمت السيارة استون مارتن DB11 موديل 2022 بمحرك ثماني الاسطوانات، سعة 4000 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 503 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 675 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي يعمل بتقنية الدفع الخلفي للعجلات.

استون مارتن DB11 موديل 2022

تسارع السيارة استون مارتن DB11 موديل 2022 

 

تصل السرعة القصوى للسيارة استون مارتن DB11 موديل 2022 إلى 300 كيلومتر في الساعة، ومن خلال القدرات الفنية الخاصة بهذه النسخة فيمكنها الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/الساعة في غضون 3.9 ثانية فقط.

استون مارتن DB11 موديل 2022

مواصفات السيارة استون مارتن DB11 موديل 2022 

 

ترتكز السيارة على جنوط رياضية ذات تصميم هندسي مميز، مدعومة بقاعدة عجلات طولها 2.805 متر، بينما يصل الطول الكلي للسيارة إلى 4.739 متر، وبعرض يبلغ 2.060 متر، و 1.279 متر للارتفاع، بالاضافة إلى مصابيح امامية تتسم بالحدة تعمل بتقنية LED، بالاضافة إلى مصابيح خلفية ونهارية تعمل بنفس التقنية، مع مرايات جانبية كهربائية، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية.

استون مارتن DB11 موديل 2022

وتحتوي السيارة استون مارتن DB11 موديل 2022 على مقود حركة متعدد الوظائف، ومقاعد من الجلد، و مصابيح لقرائة الخرائط وعرض لوحة المعلومات مع شاشة ملونة، بالاضافة إلى مصابيح ترحيب، ومقاعد بتحكم كهربائي، مع خاصية المفتاح الذكي، وقفل مركزي، مع نظام الاكياس الهوائية المتقدم للحماية، ومنظومة المكابح عالية الاداء، إلى جانب خاصية رصد النقاط العمياء والتحذير من مغادرة المسارات.

استون مارتن DB11 موديل 2022

 

أسعار السيارة استون مارتن DB11 موديل 2022 في السعودية 

 

أستون مارتن دي بي11 2022 4.0T V8 Coupe بقيمة قدرها 963,375 ريال.

 

أستون مارتن دي بي11 2022 4.0T V8 Volante بقيمة قدرها 1,043,477 ريال.

بسبب انقطاع الكهرباء استون مارتن DB11 موديل 2022 السوق السعودي

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