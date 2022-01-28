زار حديقة بأوغندا.. أفيال تهاجم سائحا عربيا وتتسبب في وفاته

نشر أحد المسئولين بشئون الحياة البرية في أوغندا، تفاصيل مقتل أحد السياح العرب أثناء زيارته لحديقة شعبية في أوغندا بعد هجوم أفيال عليه .

و بحسب ما تناقلته وسائل الإعلام في أوغندا نقلا عن الحساب الرسمي لذلك المسئول، فإن سائحا سعوديا تعرض لهجوم من مجموعة أفيال كانت تسير في الحديقة و قامت بإقصائه عن المكان وبعدها دهسته .

وأوضح المتحدث باسم الحياة البرية في أوغندا يدعى " بشير هانجي"، أن الحادث وقع يوم الثلاثاء الماضي أثناء خروج السائح السعودي بسيارته في نزهة بالحديقة و لكنه تعرض لهجوم عنيف وقوي من مجموعة من الأفيال التي كانت موجودة في المكان باعتباره محمية طبيعية و الحيوانات تتحرك بحرية داخله .

و ذكر المسئول أن السائح سعودي الجنسية و يدعى أيمن سيد الشهاني، وكان برفقة مجموعة من اصدقائه في السيارة بالحديقة و لكن تعرض للهجوم وتوفى عن طريق دهسه من الأفيال، وذلك حسب التحريات التي قامت بها الشرطة و مسئولو الحياة البرية حينها .

جدير بالذكر أن تلك الحوادث في الحديقة بأوغندا ليست متكررة و تعتبر من النوادر، فقد هجم نمر على طفل في عام 2018 في حديقة أخرى وافترسه وقامت السلطات بتقديم العزاء لوالديه .