أيمن يونس: صلاح يحمل مسئولية المنتخب على عاتقه والسعيد الاقدر على قيادة خط الوسط

كشف أيمن يونس نجم مصر والزمالك السابق، أن الجميع غير راض عن أداء كيروش مع المنتخب بالرغم من الأداء الجيد أمام كوت ديفوار، حيث إن منتخب مصر يمتلك خبرات كبيرة تستحق أن تظهر بشكل أرقى من ذلك، ومن وقت البطولة العربية الأسئلة تزداد مع كيروش بعد عدم توظيف اللاعبين".



وقال في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس": "المنتخب قدم ملحمة أمام كوت ديفوار المنافس القوي، انبهرنا بالرباعي الدفاعي فتوح وعبدالمنعم وحجازي وعمر كمال عبدالواحد وكان هناك تناغم دفاعي استطاعوا إيقاف الخطورة".



وأضاف: "سندعم المنتخب لأن الوقت الحالي ليس وقت الانتقاد، واللاعبون هم من اختاروا مسددي ضربات الجزاء وليس كيروش، وكيروش تعامل جيدا في صراع وسط الملعب بين مصر وكوت ديفوار"

وتابع: "اللاعبون كانوا غير سعداء في تصنيف الجمهور لنجوم المنتخب، وأعطوا دروس أنهم يد واحدة، ونزول أبو جبل في هذا التوقيت طمأن الجميع على عرين مصر، وجاهزية أبو جبل تحسب لكل المنظومة كيروش والحضري والحارس نفسه محضر نفسه في أي لحظة ليس مجرد حارسًا احتياطياً فقط".

وأكمل: "صلاح يحمل مسئولية المنتخب على عاتقه، وعبدالله السعيد الاقدر على قيادة خط الوسط أمام المغرب في غياب حمدي فتحي، احذر اللاعبين من التوتر قبل المغرب ومطالبين الوصول لابعد مدى، مشيرا أن المغرب يمتاز باللعب الجماعي ويحتاج مواجهة بالعقل".

وصرح: "المغرب لديه نقاط قوة كثيرة ومنتخب قابل للهزيمة والتوتر، لذلك يجب يعمل على مراقبة أشوف حكيمي في الجانب اليمين".