في نسخته الثانية.. تفاصيل افتتاح المهرجان السينمائي للتصميم الأول من نوعه في الشرق الأوسط

افتتحت النسخة الثانية من المهرجان السينمائي للتصميم Design My Film وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالمركز الثقافي الجامعة الأمريكية بالتحرير بحضور السفير الأمريكي في مصر وعدد من صناع الأفلام والمنظمين.

و في حفل الافتتاح عرض فيلم Mau، وهو عمل يركز على المصمم والمبتكر الكندي بروس ماو، الذي تعاون من قبل مع شركات وماركات عالمية وقدم أعمالا رائعة.

تقام النسخة الثانية من المهرجان السينمائي للتصميم في الفترة من 27 إلــى 30 يــنايــر 2022، فــي ســينما زاويــة بشارع عماد الدين، ويجمع المهرجان بين عالمي التصميم والأفلام السينمائية، إلى جانب المبدغين والمهتمين بالمجال في مصر وخارجها.

افتتاح المهرجان السينمائي للتصميم

يعرض المهرجان السينمائي للتصميم أكثر من 30 فيلما، حول تصميم الأثاث والتركيبات والطعام، والمناظر الطبيعية بالإضافة إلى العمارة والحرف اليدوية وغيرها من الموضوعات التي يتم مناقشتها في حلقات ومحادثات مفتوحة بين المبدعين والجمهور.

ويدور برنامج النسخة الثانية من المهرجان السينمائي للتصميم حول 4 موضوعات مختلفة وهي "المواهب المحلية الناشئة"، و"قصص التصميم المصرية"، و"التصميم عبر الحدود"، و"محادثات الأفلام والتصميم".

أسست كل من فرح الرافعي وإسراء محمود المهرجان السينمائي للتصميم بعد التخرج من الجامعة الأمريكية، وبعد خبرة طويلة في مجالات إدارة المعارض والتصميم الداخلي والمنتجات، فقررتا الترويخ لمجتمعات الأفلام والتصاميم الغنية في مصر بهذا الحدث.

تتركز مهمة المهرجان على سرد القصص المهمة والجذابة والمثيرة للتفكير حول التصميم والعمارة والحياة الحضرية باستخدام الأفلام، التي تمثل اللغة الأكثر عالمية من أجل رواية القصص المرئية.

وتحدثت كل من فرح الرافعي وإسراء محمود حول فكرة المهرجان التي نشأت من حبهما للتصميمات والعمارة المصرية ورغبتهما في تشجيع المبدعين على الابتكار والتعبير عن أعمالهم.