تصفيات كأس العالم .... البرازيل تتعادل إيجابيا أمام الإكوادور وتتأهل

انتهت مباراة البرازيل والإكوادور بالتعادل الإيجابي ١-١ في إطار تصفيات الجولة الخامسة عشر من التصفيات المؤهله لـ كأس العالم بقطر.

واحرز كاسيميرو نجم البرازيل الهدف في الدقيقة السادسة من المباراة من تسديدة إيمرسون التي تصدى لها حارس الإكوادور ليضعها في الشباك.

بينما تعادل الإكوادور بهدف للمدافع توريس في الدقيقة 74 من رأسية فشل أليسون في التصدي لها.

وقرر الحكم طرد ألكسندر دومينجيز حارس الإكوادور في الدقيقة 16 بعد التدخل بعنف على رأس مهاجم البرازيل ماتيوس كونيا.

واحتل البرازيل صدارة المجموعه برصيد36 نقطة والتي ضمنت التأهل لمونديال 2022 أول منتخب من أمريكا الجنوبية.

بينما رفع منتخب الإكوادور رصيده لـ23 نقطة في المركز الثالث.