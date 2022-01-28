عماد حمدي.. بدأ حياته الفنية متأخرا وصاحب رقم قياسي في الأفلام الرومانسية وعلاقته بالفنان عبد الوارث عسر

في ذكرى وفاته..

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان عماد حمدي، الذي رحل عام 1984، وترك خلفه إرثا سينمائيا كبيرا شارك فيه البطولة مع أسماء بارزة من نجمات ونجوم الفن المصري.

ولد عماد حمدي عام 1909 بمدينة سوهاج، وانتقل إلى القاهرة لدراسة الثانوية ثم حصل على بكالوريوس التجارة، الذي اتجه بعده للعمل الحكومي.

عماد حمدي وبداياته الفنية

عماد حمدي

قبل خوضه مجال التمثيل، تأخر عماد حمدي كثيرا حتى تمكن من إفساح المجال لنفسه بين نجوم السينما، وعمل في بداية حياته محاسبا في أماكن عديدة.

عمل عماد حمدي رئيسا للحسابات في ستوديو مصر ثم مديرا للإنتاج، وهو العمل الذي جعله قريبا من الفنانين وأتاح له فرصة الانطلاق في مجال التمثيل.

وظهر لأول مرة في السينما من خلال فيلم عايدة عام 1942، لكن بدايته الحقيقة كانت من خلال فيلم السوق السوداء، عام 1945، مع عقيلة راتب وزكي رستم.

بداية عماد حمدي في الثلاثينات من عمره كانت مؤثرة في حياته الفنية وأتاحت له الفرصة ليحتل الشاشة منذ أدواره الأول، حتى أصبح صاحب الرصيد الأكبر من الأفلام الرومانسية في السينما خاصة في الأربعينيات والخمسينيات، وأوائل الستينات.

عماد حمدي وعبد الوارث عسر

أصبح عماد حمدي هو فتى الشاشة الذي تتهافت على حبه نجمات السينما المصرية، لكن الفنان عبد الوارث عسر كان صاحب الفضل في اكتشافه.

تعرف عماد حمدي على عبد الوارث عسر أثناء تقديمه دورا صغيرا في إحدى المسرحيات، فأعجب الأخير بموهبته الفنية وضمه لفريق التمثيل الذي كان يشرف عليه.

علم عبد الوارث عسر عماد حمدي فن الإلقاء، ووضعه على طريق الشهرة، كما مثل معه في عدد من الأفلام منها موعد مع السعادة، وليلة من عمري.

عماد حمدي والسينما المصرية

تألق عماد حمدي في شبابه وكبره في أعماله شهيرة في السينما المصرية، وأثر تألقه ونجاحه في العمل على حياته الشخصية.

نال عماد حمدي إعجاب الكثير من النجمات، وتعددت زيجاته الذي بدأت بالفنانة فتحية شريف، ثم شادية، وتزوج من نادية الجندي وأنتج لها العديد من الأفلام.

من أبرز أفلام عماد حمدي، المرأة المجهولة، أم العروسة، الكرنك، ميرامار، أبي فوق الشجرة، سواق الأتوبيس، الخطايا، وغيرها من الأفلام الشهيرة.