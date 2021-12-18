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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أيهما أصدق|هل سرقت نادية الجندي ممتلكات عماد حمدي أم حاول دفنها بغيرته؟

نادية الجندي وعماد
نادية الجندي وعماد حمدي

زمن الفن الجميل، الذي نهوى جميعًا مشاهدة أعماله الفنية سواء السينمائية أو الدراما في المسلسلات، كان فنانين ذلك الزمن كغيرهم يقعون في الحب ويحدث بينهم خلافات، وأحد تلك القصص قصة الفنان الراحل عماد حمدي والفنانة نادية الجندي، الذي جمع بينهم الحب رغم فرق السن الكبير بينهم.

رغم رفض والدي الفنانة نادية الجندي التي كانت في ريعان الشباب، الزواج من الراحل عماد حمدي الذي كان يكبرها بـأكثر من 20 عام، إلا انا أصرت على الزواج مهدده بأن تتزوجه رغمًا عن والديها في حال أصروا على الرفض.

نادية الجندي تشارك جمهورها بـ صور لها من قصر عابدين

أول لقاء بين عماد حمدي ونادية الجندي

جمع فيلم «زوجة في الشارع»، بين الفنان الراحل عماد حمدي، والنجمة نادية الجندي، حيث كان لقاءهما الأول في هذا الفيلم، الذي كان من بطولة هدى سلطان وكمال الشناوي، وعبر حمدي وقتها عن إعجابه بالفنانة الشابة آنذاك نادية الجندي قائلاً: «إنها شابة وجميلة وكلها حيوية».

استمر اعجاب الفنان الراحل عماد حمدي، بالفتاة الشابة المليئة بالحيوية نادية الجندي على مدار عملهم في الفيلم، ولم يكن يبخل عليها بالنصائح، والتوجيهات أثناء التصوير، حتى تؤدي دورها على أكمل وجه، وبعد انتهاء تصوير الفيلم، تزوجوا عام 1961م.

عماد حمدي ونادية الجندي

سر حب نادي الجندي لـ عماد حمدي ورغبتها في الزواج منه

رأت الفنانة نادية الجندي في الفنان الراحل عماد حمدي، صورة لوالدها، التي كانت دائمًا ما تبحث عن شخصية مماثلة له تشببه لتشاركه باقي حياتها، وعندما وجدت في عماد حمدي تلك الشخصية وقعت في حبه، وتعلقت به تعلقًا شديدًا.

لم تفكر الفنانة نادية الجندية في استغلال اسم زوجها الراحل عماد حمدي لدخول مجال الفن، فكانت على ثقة كبيرة بموهبتها الفنية وقدرتها على الابداع في مجال الفن التي تحبه.

عماد حمدي ونادية الجندي

أنتج لها فيلمًا ورفضت أن تعطيه حقه المُتفق عليه

استمر زواج عماد حمدي ونادية الجندي لمدة 12 عام، انجبا خلالها أبنهما هشام، وهو الأبن الوحيد لـ نادية الجندي، وكان زوجها يحبها بشدة، ودعم طموحها من خلال انتاجه لها الفيلم الاستعراضي «بمبة كشر»، الذي كان من إخراج حسن الإمام.

عماد حمدي ونادية الجندي مع ابنهما هشام

أنفق عماد حمدي جميع أمواله لتغطية نفقات الفيلم العالية، وحتى يتجنب متاعب الضرائب، كتب فيلم «بمبة كشر» باسم زوجته في ذلك الوقت نادية الجندي، بعد أن اتفقا أن يأخذ نسبة من الإيرادات.

تم عرض الفيلم الذي حقق نجاحًا كبيرًا، لكن نادية الجندي رفضت أن تعطيه أي مبلغ من إيرادات الفيلم، واستولت عليها كلها، ووفقًا لمذكراته فإنها استولت أيضًا على شقته في الزمالك التي كانت تتكون من 9 غرف، بعد أن اشترى شقتين وضمهما لبعضهما البعض، وكانت الشقة قد أُسست بالأثاث الفاخر والتحف.

انفصال الزوجين من عين عماد حمدي 

بعد فترة من الزواج تزايدت الخلافات بين عماد حمدي ونادية الجندي كثيرًا، وأضطر إلى أن يذهب للعيش مع زوجته السابقة فتحية شريف وأبنهم نادر وأولاده في شقة متواضعة مكونة من حجرتين، لكن وفقًا لمذكرات عماد، فإن نادية لم تتركه بحاله، وكانت تثير معه المشاكل وهددته أنها بإمكانها ان تستولي على تلك الشقة أيضًا، وكانت تُحدث مشاكل بين أبنها هشام وأخيه من الأب نادر وتوقع بينهم العداوة.

انفصال الزوجين في عين نادية الجندي

انفصلت الفنانة نادية الجندي عن الراحل عماد حمدي، بسبب فارق السن بينهما وغيرته الشديدة عليها، وخوفه الشديد من أن تتركه بعد أن تُصبح نجمه كبيرة شهيرة، بسبب فارق السن.

بسبب حبه الشديد لها، الذي وصل إلى حد إلى حد حب الامتلاك، حدث بينهم الكثير من المشاكل، بسبب رفضه ترشيحها في العديد من الأدوار السينمائية.

إتهام نجل عماد حمدي ورد نادية عليه

نادية الجندي ونادر عماد حمدي

وجه نادر عماد حمدي اتهام في وقت سابق لزوجة أبيه نادية الجندي، بأنها سرقت أمواله وتسببت في إفلاس والده، واستولت على كل ممتلكاته، وتسببت في موته مفلسًا، وهي نفس الرواية التي رواها والده في مذكراته، إلا ان نادية الجندي أنكرت كل تلك الأقاويل، موضحة أن عماد حمدي لم يكتب لها شيئًا، لأنه لم يكن يملك شيئًا في الفترة الأخيرة من حياته، حيث أنه لم يكن يعمل في الفترة قبل وفاته.

أكدت الفنانة نادية الجندي على أنها أنتجت فيلهما الأول «بمبة كشر» من أموالها التي كسبتها من متجر الأزياء الذي كانت تمتلكه، وتابعت في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن نجل عماد حمدي يسعى لتشويه سمعتها، بسبب كره قديم لها لأسباب عائلية وأن ابنها هشام وجه له عدة رسائل ليتوقف عن تصريحاته المسيئة إليها.

من هو عماد حمدي 

الفنان الراحل عماد حمدي

في مدينة سوهاج عام 1909م، ولد الفنان الراحل عماد حمدي وأخوه التوأم عبد الرحمن من أب مهندس في السكة الحديد وأم من أصول فرنسية، وكانت بداياته الفنية عام 1942م، من خلال فيلم «عايدة»، وحقق شهرة كبيرة من خلال فيلم «السوق السوداء» عام 1945م.

زيجات عماد حمدي

عماد حمدي

تزوج الفنان الراحل عماد حمدي أربع مرات، أولهما من الراقصة حورية محمد، ثم فتحية شريف التي أنجب منها أبنه الأول نادر، ثم تزوج للمرة الثالثة من الفنانة الراحلة شادية، وانفصلا بعد ثلاث سنوات من الزواج.

وزواجه الرابع والأخير كان  من الفنانة نادية الجندي التي أنجب منها أبنه هشام عماد حمدي.

وفاة عماد حمدي 

عماد حمدي

رحل الفنان عماد حمدي عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 74 عام، إثر أزمة قلبية حادة بعد معاناة مع المرض، حيث كان يعاني من كف البصر والاكتئاب المزمن.

زمن الفن الجميل عماد حمدي نادية الجندي زوجة في الشارع بمبة كشر نادر عماد حمدي هشام السوق السوداء عايدة شادية

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