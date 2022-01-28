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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من باريس.. مريم أوزرلي تخطف قلوب متابعيها عبر إنستجرام

مريم اوزرلي
مريم اوزرلي

نشرت الممثلة التركية مريم أوزرلي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

 

وظهرت مريم أوزرلي في الصورة بإطلالة شتوية جذابة من باريس، مما أثار إعجاب متابعيها.

 

 حياة مريم أوزرلي الأسرية


ولدت مريم أوزرلي في ألمانيا عام 1983، وهي إحدى أشهر الفنانات اللاتي حققن نجاحات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بدورها في المسلسل التركي «القرن العظيم»، والمعروف باسم حريم السلطان، وجسدت فيه دور السلطانة هُيام زوجة السلطان سليمان القانوني.
 

مسيرة مريم أوزرلي الفنية


قدمت مريم خلال مسيرتها الفنية 4 أفلام و3 مسلسلات، حققت بأحدها شهرة كبيرة ونجاحا واسعا وهو مسلسل «حريم السلطان»، وحلت ضيفة في برنامج «صاحبة السعادة» الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، والذي كشفت خلاله عن العديد من الجوانب في شخصيتها وحياتها، دون أن تتجمل، وتحلم بالعيش في بلد عربي.

 

ورغم عيشها ما بين ألمانيا وتركيا، إلا أن الفنانة التركية عبرت عن رغبتها في الانتقال والعيش في إحدى البلدان العربية، مقررة أنها تسعى للعيش ما بين القاهرة ودبي وبيروت، لما تتميز به العواصم العربية من جمال، وفي ظل ما حققته من شعبية كبيرة بين المشاهدين في الوطن العربي بعد دورها التاريخي في مسلسل «حريم السلطان».

مريم اوزرلي إطلالة شتوية انستجرام الفن تركيا مسلسل

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