حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 28- 1-2022

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 28-1- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية داليا أشرف، إن البلاد تشهد في الأيام الحالية انخفاضا في درجات الحرارة، وأن محافظات الصعيد تشهد انخفاضا شديدا فى الحرارة.

تصدرت أخبار الطقس، محركات البحث بعد موجة البرد القارس، التي اجتاحت البلاد، وتساقط الأمطار على أغلب المحافظات خلال الساعات الماضية، حيث اهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمتابعة بيانات الأرصاد الجوية عن موعد انتهاء الموجة الباردة التي أشارت غالبيتها إلى حدوث حالة من التحسن التدريجي تبدأ منذ بداية الشهر المقبل.



وأكدت مصادر في الأرصاد الجوية، أن الموجة الباردة مستمرة لنهاية شهر يناير مع انخفاض فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى مع استمرارها خفيفة على السواحل الشمالية.

طقس 72 ساعة قادمة

قال الدكتور أحمد عبد العال خبير الأرصاد ورئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، إن حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، تشهد خلالها البلاد تحسن تدريجي في الأحوال الجوية ليسود طقس بارد نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع عل مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء.

أما عن يوم الجمعة، فكشف عبد العال، عن التحسن في الأحوال الجوية بداية من الجمعة، وتنحصر فرصة سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري، كما تشهد البلاد شبورة مائية على القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على المناطق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، ونشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

ويوم السبت، تشهد البلاد شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة حتى شمال الصعيد خاصة الأماكن القريبة من المسطحات المائية والمزروعات حتى الساعة السابعة صباحا.

انتهاء موجة البرد في مصر

وحول موعد انتهاء موجة البرد، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد في تصريحات صحفية، ان درجات الحرارة المنخفضة ستستمر حتى نهاية الشهر واقل من المعدلات العادية لهذا الوقت من العام، باستثناء أنه اعتبارًا من يوم الجمعة، تعود درجات الحرارة للارتفاع تدريجياً مقارنة باليوم سابقه، تسجل 16 درجة ، و 17 درجة في يومي السبت والأحد، حتى تصل درجات الحرارة إلى معدلاتها في بداية شهر فبراير.