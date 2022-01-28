عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 28- 1-2022

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 28-1- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية داليا أشرف، إن البلاد تشهد في الأيام الحالية انخفاضا في درجات الحرارة، وأن محافظات الصعيد تشهد انخفاضا شديدا فى الحرارة.

 تصدرت أخبار الطقس، محركات البحث بعد موجة البرد القارس، التي اجتاحت البلاد، وتساقط الأمطار على أغلب المحافظات خلال الساعات الماضية، حيث اهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمتابعة بيانات الأرصاد الجوية عن موعد انتهاء الموجة الباردة التي أشارت غالبيتها إلى حدوث حالة من التحسن التدريجي تبدأ منذ بداية الشهر المقبل.


وأكدت مصادر في الأرصاد الجوية، أن الموجة الباردة مستمرة لنهاية شهر يناير مع انخفاض فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى مع استمرارها خفيفة على السواحل الشمالية.

 

طقس 72 ساعة قادمة
قال الدكتور أحمد عبد العال خبير الأرصاد ورئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، إن حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، تشهد خلالها البلاد تحسن تدريجي في الأحوال الجوية ليسود طقس بارد  نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع عل مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء.

أما عن يوم الجمعة، فكشف عبد العال، عن التحسن في الأحوال الجوية بداية من الجمعة، وتنحصر فرصة سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري، كما تشهد البلاد شبورة مائية على القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على المناطق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات، ونشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

ويوم السبت، تشهد البلاد شبورة مائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة حتى شمال الصعيد خاصة الأماكن القريبة من المسطحات المائية والمزروعات حتى الساعة السابعة صباحا.

انتهاء موجة البرد في مصر
وحول موعد انتهاء موجة البرد، قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد في تصريحات صحفية، ان درجات الحرارة المنخفضة ستستمر حتى نهاية الشهر واقل من المعدلات العادية لهذا الوقت من العام، باستثناء أنه اعتبارًا من يوم الجمعة، تعود درجات الحرارة للارتفاع تدريجياً مقارنة باليوم سابقه، تسجل 16 درجة ، و 17 درجة في يومي السبت والأحد، حتى تصل درجات الحرارة إلى معدلاتها في بداية شهر فبراير.

درجات الحرارة اخبار الطقس تساقط الامطار الامطار

ترشيحاتنا

عائق وحيد يهدد الصفقة.. بيراميدز يستهدف ضم وليد أزارو

استمرار الصقيع.. حالة الطقس اليوم ومناطق الأمطار المتوقعة

إسرائيل تستعين بنظام جديد للإنذار من الزلازل

سعر الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 28-1-2022

فيديو جراف.. تعبت خلاص.. هل تعتزل بسمة وهبة الإعلام

هل يجوز القنوت في صلاة العصر يوم الجمعة؟.. الإفتاء توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استمرار الصقيع.. حالة الطقس اليوم ومناطق الأمطار المتوقعة

رامي رضوان لـ دنيا وإيمي سمير غانم: ربنا يسعدكوا ويديم الضحكة عليكم

بالقانون.. الموظف مستقيل عن العمل حال ارتكاب هذا الفعل

موعد مباراة المنتخب والمغرب في ربع نهائي كأس أفريقيا والقنوات الناقلة

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 27 يناير 2022

كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 362 مليونا وارتفاع وفيات الهند والمكسيك

خبر صادم من الأرصاد حول درجة حرارة القاهرة والصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرد القارس.. متى تنتهي موجة الصقيع.. وكم تبقى من فصل الشتاء؟

الأهلي الخاسر الأكبر..هل يستكمل الشناوي وحمدي فتحي بطولة أفريقيا ويلحقان بالمارد الأحمر في المونديال؟

كامل الباشا : الفرصة جاءتنى فى الدقيقة 90 .. انتظرونى بـ الغرفة 207 وأستعد لمسلسل بريطاني .. حوار

الفرق بين التوحد والانطواء وأسباب وأعراض كل منهما وطرق العلاج

فيديو

فيديو جراف.. حقيقة إقالة حفيظ دراجي من بي إن سبورت

بدون ماس.. كيف أنهت الدفاية الكهربائية حياة أسرتين في البحيرة

عايزة حقي .. قصة تعرض الفنانة كارولين عزمي للتحرش والشتائم بألفاظ خارجة  "فيديو"

بسبب زواج الأقارب .. ما قصة الأطفال الشمعيين بمحافظة البحر الأحمر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (2)

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

كريمة أبو العينين

صكوك الغفران ومفاتيح جهنم

المستشار أسـامة الصعيدي

الحياة البشرية مع الثورة الصناعية الرابعة

إلهام أبو الفتح

الحارس

اﻟﻤﺰﻳﺪ