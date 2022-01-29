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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الصحة: زيادة تطعيم الأطفال بفيتامين A من جرعتين إلى 9 جرعات خلال 54 شهرا

صدى البلد

قال الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة والسكان، إنّ جرعات تطعيم الأطفال بفيتامين A كان يتم الحصول عليها بواقع جرعتين فقط، الأولى عند اتمام الشهر التاسع، والثانية في الشهر الثامن عشر، أما البروتوكول الجديد فإنه سيتضمن بداية التطعيم في الشهر السادس من عمر المولود وسيتكرر كل 6 أشهر.

وأضاف عبدالرازق في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى  من تقديم الإعلاميين حسام حداد وهدير أبو زيد: «الطفل سيحصل على الجرعة 9 مرات خلال 54 شهر، والتطعيم عبارة عن كبسولة يمكن فتحها من نقطة صغيرة حتى ينزل الدواء في فم الطفل».

وتابع رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة والسكان، أن الزيادة في الجرعات ترجع إلى مراجعة البروتوكول الخاص بالدولة والبروتوكول الخاص بمنظمة الصحة العالمية، بواقع جرعتين كحد أدنى و9 جرعات كحد أقصى، موضحًا أن هذا النوع من الفيتامينات يطلق عليه الجوع الخفي، أي أن الجسم يحتاج إليها بكميات قليلة جدا، لكن أهميتها كبيرة جدا.

وأردف وائل عبدالرازق: «نعمل على زيادة الحديد في رغيف العيش حتى يصل إلى الناس بسهولة، وبنفس الفكرة، فإننا نسعى إلى الوصول للأطفال بالمواد الغذائية الضرورية التي تساعدهم على النمو والتطور، وهذه الكبسولات متاحة في الوحدات والمراكز الصحية، وكل 6 شهور يتم الحصول عليها».

وحذّر من الإفراط في استخدام فيتامين A، لأنه من الفيتامينات التي تُخزن في الكبد، حيث يخزن في الكبد لفترة لا تقل عن 4 أشهر ولا تزيد عن 6 شهور، وبالتالي فإن الإفراط في الحصول عليه يمثل ضررا على الجسم.

 


 

الرعاية الصحية منظمة الصحة العالمية صباح الخير يا مصر وزارة الصحة والسكان

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