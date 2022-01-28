عمر الشناوي يكشف صعوبات دخوله التمثيل مع شيرين سليمان

تحدث الفنان عمر الشناوي، خلال استضافته في برنامج سبوت لايت، على قناة صدى البلد، تقديم شيرين سليمان، عن الصعوبات التي واجهته لدخول مجال التمثيل، والتحدي الذي خاضه مع نفسه، كما يكشف الكثير من كواليس مشاركته في مسلسل كلبش عام 2017، والذي كان أول عمل فني يشارك به وعرفه الجمهور من خلاله.

كما يتحدث عمر الشناوي عن علاقته بابنه، ومغامراتهما على السوشيال ميديا، وحكاية أول معجبة طلبت منه التقاط صورة معه، ورد فعله الكوميدي عليها.

أمير المصري يكشف كواليس عن هوليوود:

ويستضيف البرنامج أيضا، الفنان أمير المصري، ليكشف كواليس خاصة عن مشاركته في مسلسل أمريكي جديد، وكواليس دخوله عالم هوليوود، والمواقف التي واجهته في بدايته هناك.

ويكشف أمير المصري كذلك، كواليس تصوير فيلمه الأخير: ريتسا، الذي شارك في بطولته مع عدد كبير من النجوم، ومنهم: محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، مي الغيطي، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسري، وإنتاج شركة الجذور لصاحبها أيمن يوسف.

وتحل كذلك الفنانة مي الغيطي، ضيفة في الحلقة، لتتحدث عن كواليس خاصة بشأن فيلم ريتسا، الذي يعرض حاليا في دور السينما.

برنامج سبوت لايت، تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، ويعرض مساء يوم الجمعة من كل أسبوع، على شاشة صدى البلد، في تمام الساعة العاشرة مساءً، والإعادة يومي السبت والثلاثاء الساعة 1 ظهرا، على صدى البلد 1، ويوم الاثنين 8 مساء على صدى البلد.