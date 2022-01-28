لتحسن الطقس نسبياً.. استئناف حركة الصيد والملاحة في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم، استئناف حركة الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط، وبحيرة البرلس، وميناء الصيد بالبرلس شمال المحافظة، واستعداد مراكب الصيد للانطلاق، نظراً لتحسن حالة الطقس.



وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، اليوم الجمعة، إشارة من ميناء الصيد بالبرلس باستئناف حركة الصيد بعد توقفها، نظراً لتحسن الأحوال الجوية فقد تقرر استئناف الملاحة بميناء الصيد بالبرلس اعتباراً من الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الجمعة.

وجرى تزويد مراكب الصيد بالوقود والثلوج، من ميناء الصيد بالبرلس لتنطلق فى عرض البحر المتوسط لبدء عمليات الصيد، بعد توقفها، كما انطلقت مراكب الصيد في رحلاتها في مياه بحيرة البرلس بعد توقف دام 5 أيام.



وتشهد محافظة كفر الشيخ، حالة من الاستقرار النسبي للطقس يصاحبها رياح خفيفة بعد أن تعرض المحافظة لمدة 5 أيام الموجة الطقس السيئ، وهبوب الرياح وهطول الأمطار، حيث سطعت الشمس بسماء المحافظة منذ الصباح الباكر.