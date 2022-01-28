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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

7 أمور عليك الالتزام بها.. الصحة السعودية توجه نصائح عاجلة لمصابي كورونا

الصحة السعودية
الصحة السعودية

وجهت وزارة الصحة السعودية، عددا من النصائح الصحية للمصابين بفيروس "كورونا" في الحجر المنزلي، التي يجب عليهم الالتزام بها.

وذكرت الوزارة في رسالة توعوية، أنه يجب على المصاب في الحجر المنزلي فتح النوافذ للحفاظ على تجدد الهواء، والتواصل عن بعد من خلال التطبيقات والهواتف، واستخدام المناديل أو المرفق لتغطية الفم عند السعال أو العطس، وغسل اليدين بالماء والصابون وتعقيمهما.

وشددت على ضرورة عدم مشاركة الأدوات المستعملة مع الآخرين، وعدم السماح بالزيارات أو استقبال الآخرين، إضافة إلى عدم مشاركة دورة المياه مع الآخرين.

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السعودية وزارة الصحة فيروس كورونا الحجر المنزلي مصابي كورونا

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